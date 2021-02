Những đề cử Quả cầu vàng không xứng đáng

Theo Insider, không ai có thể phủ nhận tài năng của đạo diễn Aaron Sorkin. Anh từng viết kịch bản cho nhiều series truyền hình nổi tiếng như The Social Network, Moneyball và The West Wing... Tuy nhiên, The Trial of the Chicago 7 không hẳn là "lãnh địa" phim mới của Sorkin, điều đó khiến đề cử Đạo diễn xuất sắc của nam diễn viên bị cho là không cần thiết. Nhà văn Hunter Harris cũng cho rằng đề cử này của Aaron Sorkin là không thỏa đáng.