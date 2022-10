Những dấu mốc của 'One Piece'

14-15/8, chương trình Offline #09: We Are One - Part 1 để kỷ niệm sự kiện One Piece đạt 100 tập tại TP.HCM với 2.000 độc giả tham dự. Cũng trong thời gian này, One Piece Vol.100 Limited phiên bản đặc biệt bìa cứng được phát hành trên toàn quốc. Ảnh: K.Đ.