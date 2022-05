Những dấu ấn sau 1 năm chuyển đổi số của quận Tân Phú

Thượng tá Nguyễn Duy Đông - Phó trưởng công an quận Tân Phú, có buổi chia sẻ về kết quả của đề án “Kết nối Zalo, vì quận Tân Phú bình yên”.

Thu hút hơn 160.000 người dân quan tâm sau 1 năm triển khai, mô hình Zalo An ninh của công an quận Tân Phú, TP.HCM đạt những dấu ấn rõ nét trong quá trình chuyển đổi số của quận.

Phát triển nhanh vì hợp xu thế

- Tân Phú là quận đầu tiên tại TP.HCM triển khai mô hình Zalo an ninh. Sau hơn 1 năm hoạt động, mô hình này đạt được những kết quả như thế nào, thưa ông?

- Từ tháng 2/2021, chúng tôi đi đầu trong việc triển khai thí điểm mô hình Zalo an ninh trong ngành công an và được công an các quận, huyện, tỉnh thành trên cả nước học tập.

Sau hơn 1 năm, 18 trang Zalo của công an quận Tân Phú thu hút được hơn 157.200 lượt người theo dõi, tiếp nhận 216.798 tin nhắn tìm hiểu và hướng dẫn người dân khi đi làm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, không để người dân đi lại nhiều lần.

Chúng tôi cũng đăng tải hơn 600 bài viết, video với hơn 4 triệu lượt xem, chia sẻ các nội dung về anh ninh trật tự, hướng dẫn thủ tục hành chính, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cũng như hướng dẫn người dân phòng chống dịch Covid-19.

Qua các trang Zalo, công an quận tiếp nhận 1.233 tin báo của người dân gồm 284 tin báo tố giác tội phạm, 195 tin về tệ nạn xã hội, 72 tin về đua xe trái phép, 682 tin báo phản ánh tiếng ồn, tin Covid-19 và các tin khác.

Nhờ tương tác nhanh chóng qua Zalo, chúng tôi thúc đẩy mối quan hệ kết nối chặt chẽ giữa người dân và lực lượng công an cơ sở.

- Ông đánh giá đâu là thuận lợi và khó khăn khi triển khai, vận hành mô hình Zalo an ninh?

- Việc triển khai mô hình này đúng với xu thế, phù hợp thực tế tình hình địa phương nên phát huy hiệu quả và được đông đảo người dân ủng hộ. Điều này thể hiện qua số lượng người quan tâm, tương tác với các trang Zalo ngày càng nhiều và thường xuyên.

Hiện các bước phản ánh tin anh ninh trật tự qua Zalo nhanh chóng, thuận tiện. Với tính bảo mật thông tin cao, người dân yên tâm và mạnh dạn tố giác, báo tin tội phạm và các vấn đề anh ninh trật tự, giúp công an quận kịp thời xử lý, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật.

Thông qua tính năng chatbot, công an quận thiết lập các mục trả lời tự động về thủ tục hành chính, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, nắm rõ các bước và hồ sơ cần thiết nhằm rút ngắn thời gian giải quyết.

Tuy nhiên cũng còn một số khó khăn như cán bộ, chiến sĩ ở các đội nghiệp vụ, công an phường chưa được đào tạo chuyên sâu về công tác viết tin tức. Vì vậy, nội dung, hình ảnh thông tin chưa được đa dạng, phong phú.

Một số đơn vị chưa trang bị đầy đủ thiết bị, phương tiện kỹ thuật để phục vụ công tác vận hành các tài khoản Zalo. Vấn đề này chúng tôi sẽ cải thiện trong thời gian tới.

- Ông có thể chia sẻ vai trò của các trang Zalo trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 phức tạp?

- Trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 và giai đoạn bình thường mới, 18 tài khoản trang Zalo công an quận thường xuyên cập nhật những bài viết liên quan công tác phòng chống dịch; đồng thời cảnh giác người dân về những đối tượng lừa đảo công nghệ cao lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động phạm tội.

Bên cạnh đó, chúng tôi linh động thiết lập các menu chatbot như “Hotline hỗ trợ phòng chống dịch”, “Khai báo y tế”, “Khai báo thông tin di biến động”... nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân trong thời gian giãn cách.

Các trang Zalo thúc đẩy mối quan hệ kết nối chặt chẽ giữa người dân và lực lượng công an cơ sở quận Tân Phú.

- Công an quận Tân Phú là một trong những đơn vị triển khai tốt chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chip. Ông có thể chia sẻ thêm về việc ứng dụng Zalo phục vụ hoạt động này?

- Chúng tôi xác định việc triển khai cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai nhanh chóng. Về công tác tuyên truyền, trên trang Zalo, chúng tôi thường xuyên đăng tải các bài viết, video về những lợi ích của việc làm căn cước công dân điện tử, thông báo về thời gian, địa điểm cấp phát cho người dân dễ dàng nắm bắt.

Ngoài ra, trang Zalo công an quận Tân Phú còn thiết lập chatbot “Hỏi đáp trả lời tự động về CCCD” cho người dân thuộc diện thường trú, tạm trú. Người dân có thể nhận câu trả lời nhanh chóng và chính xác.

Bên cạnh đó, công an quận Tân Phú cũng triển khai việc bấm số tự động làm căn cước công dân. Người dân có thể cung cấp thông tin và đăng ký số thứ tự phù hợp khung giờ để làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật linh hoạt, gần dân

- Các trang Zalo của công an quận Tân Phú hoạt động với 3 mục tiêu chính là kênh tuyên truyền, kênh tương tác và cải cách thủ tục hành chính. Ông đánh giá thế nào về mức độ hoàn thành các mục tiêu này?

- Qua 1 năm hoạt động, chúng tôi nhận thấy mô hình Zalo an ninh của quận về cơ bản đã đáp ứng 3 mục tiêu trên. Trong đó, chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền đến người dân về an ninh trật tự, hướng dẫn thủ tục hành chính, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm.

Về tương tác, nhờ chatbot, người dân có thể bấm vào các nội dung cần tìm hiểu và nhận ngay kết quả trả lời chính xác mà không mất thời gian tra cứu thông tin. Từ đó, người dân chuẩn bị hồ sơ trước, góp phần hạn chế ùn tắc, chờ đợi lâu.

- Ông đánh giá thế nào về đóng góp của những kênh truyền thông, nền tảng công nghệ, đơn cử là Zalo, trong công tác chuyển đổi số của công an quận Tân Phú?

- Các nền tảng công nghệ nói chung và Zalo nói riêng góp phần không nhỏ trong công tác chuyển đổi số của chúng tôi. So với những mô hình khác, sử dụng Zalo là cách thức đơn giản và hiệu quả cao.

Chẳng hạn khi muốn phản ánh anh ninh trật tự, tội phạm, người dân có thể thông tin qua Zalo bằng nhiều cách như nhắn tin, gọi hoặc gửi hình ảnh, video. Những thông tin phản ánh, tố cáo luôn được bảo đảm bí mật nguồn tin. Zalo cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu.

Bên cạnh các OA chính thức của lực lượng công an quận, phường, mô hình nhóm Zalo kết nối giữa công an khu vực với người dân cũng được triển khai rộng rãi và mang lại hiệu quả tích cực.

Các nội dung phổ biến pháp luật, tuyên truyền những thủ đoạn phạm tội cũng như các thủ tục hành chính như tạm trú, hộ khẩu, căn cước công dân, phòng cháy, chữa cháy… được công an hướng dẫn, giải đáp chi tiết qua các nhóm Zalo này, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại cơ sở.

- Ông có thể chia sẻ về kế hoạch của quận trong thời gian tới để giữ vững và phát huy các kết quả đạt được?

- Sắp tới, chúng tôi tăng cường tổ chức những đợt tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân trên địa bàn việc công an quận triển khai đề án: “Kết nối Zalo, vì quận Tân Phú bình yên”, hướng dẫn người dân kết nối, quan tâm 18 trang Zalo này.

Từng phường cũng sẽ tăng cường phân công cán bộ trực thường xuyên theo dõi trang Zalo để kịp thời trả lời, hướng dẫn, giải quyết những ý kiến, thắc mắc hoặc tiếp nhận, xử lý phản ánh về anh ninh trật tự của người dân; đẩy mạnh bài tuyên truyền về công tác đấu tranh và phòng ngừa tội phạm, cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thiết lập tiện ích mới được tổ thông tin tham mưu triển khai.

Song song đó, chúng tôi sẽ tích hợp những tính năng tiện ích của đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” trên các trang Zalo này nhằm phục vụ người dân tốt hơn.