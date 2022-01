Những dấu ấn của Lazada Việt Nam năm 2021

Lazada Việt Nam ghi nhận những bứt phá về quy mô cũng như sự đầu tư mạnh vào hạ tầng, công nghệ giao vận trong năm 2021.

Chịu ảnh hưởng của Covid-19 nhưng thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam vẫn tăng trưởng 2 con số, ở mức 53% trong năm 2021 theo báo cáo eConomy 2021 của Google, Temasek, Bain & Company. Là một ông lớn của TMĐT Việt Nam, Lazada có một năm phát triển toàn diện, thiết lập nhiều kỷ lục về doanh số bán hàng cũng như lượng khách mua, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dùng.

Những con số ấn tượng

Lazada Group cán mốc 21 tỷ USD cho tổng giá trị hàng hóa của tập đoàn trong năm 2021, sau khi mở rộng lượng người tiêu dùng hoạt động thêm 1,8 lần, lên 130 triệu tài khoản từ tháng 3/2020 đến tháng 9/2021. Từ khi đặt chân vào Việt Nam năm 2012, Lazada là một trong những đơn vị TMĐT có doanh thu hàng đầu.

Đầu năm 2021, trong lễ hội mua sắm mừng sinh nhật lần thứ 9 diễn ra 3 ngày (27-29/3/2021), Lazada ghi nhận doanh thu toàn sàn gấp 2 lần lễ hội năm trước chỉ trong ngày đầu. Hay trong lễ hội mua sắm 6/6, nền tảng TMĐT này tiếp tục ghi nhận sức mua tăng mạnh dù cả nước đối diện với làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4. Cụ thể, tổng doanh thu và số người mua toàn sàn tăng gấp 3 lần.

Khi cả nước bước vào "bình thường mới", người tiêu dùng tiếp tục chọn Lazada là điểm đến mua sắm khi nền tảng này ghi nhận doanh thu toàn sàn và số lượng đơn đặt hàng tăng gần 2 lần. "Chốt sổ" năm 2021 với lễ hội mua sắm 12/12, doanh thu toàn sàn và số lượng đơn đặt hàng trên Lazada tăng gấp 2 lần. Những con số này cho thấy sự quan tâm của người tiêu dùng với Lazada ngày càng tăng.

Sàn này cũng sở hữu lượng truy cập thuộc top đầu Việt Nam. Dữ liệu từ iPrice quý III/2021 cho thấy, từ quý II/2021, Lazada Việt Nam vươn lên hạng 2 về tổng lượt truy cập website trên tất cả sàn thương mại điện tử đa ngành.

Hoàn thiện hệ sinh thái TMĐT

Ông James Dong - Tổng giám đốc Lazada Việt Nam và Thái Lan - cho biết, hệ sinh thái Lazada mang đến giải pháp đáp ứng mọi nhu cầu của các thương hiệu, nhà bán hàng và người tiêu dùng. Cụ thể, nền tảng này được xây dựng trên 2 yếu tố trọng tâm là phát kiến công nghệ tiên tiến và hệ thống logistics hiện đại, vững chắc.

Lazada cũng thiết lập tiêu chuẩn cho TMĐT mới với mô hình 3-easy: Easy to buy - dễ dàng mua sắm; easy to sell - dễ dàng buôn bán; và easy to deliver - dễ dàng vận chuyển. Theo đó, Lazada mang đến những đề xuất tìm kiếm và giao diện mua sắm cá nhân hóa theo sở thích, thói quen của người tiêu dùng, tạo sự thuận tiện tối đa. Ở khía cạnh hỗ trợ nhà bán hàng, nền tảng này rút ngắn quy trình lên sàn, tích hợp giải pháp về quản lý kinh doanh bằng biểu đồ thời gian thực, marketing sản phẩm... Với hoạt động vận chuyển, Lazada tối ưu hóa quy trình, đảm bảo giao hàng đúng hẹn, không tiếp xúc, hạn chế rủi ro cho người mua và bán.

Lazada ứng dụng công nghệ để tối ưu hoá hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, Lazada đầu tư xây dựng hệ sinh thái TMĐT bền vững qua công nghệ và logistics, dựa trên giá trị cốt lõi "Customer first - Khách hàng là ưu tiên hàng đầu". Nền tảng này xây dựng hệ thống logistics vững chắc của riêng mình, có khả năng tự vận chuyển hơn 80% lượng đơn hàng của Lazada. Nhờ vậy, hoạt động giao hàng của Lazada diễn ra thông suốt, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh giai đoạn cao điểm làn sóng Covid-19 lần thứ 4.

Lazada Việt Nam không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ giao hàng. Ảnh: Lazada Việt Nam.

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, TMĐT đã rút ngắn khoảng cách giữa khách hàng với doanh nghiệp thông qua chạm (touch) hay click chuột. Việc giữ chân khách hàng, nâng cao trải nghiệm trở thành ưu tiên với nhiều doanh nghiệp và Lazada cũng không ngoại lệ.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Giám đốc marketing Lazada Việt Nam, sự thấu hiểu hành vi khách hàng là yếu tố giúp doanh nghiệp tăng các trải nghiệm người dùng trên ứng dụng mua sắm. Tại Lazada, người dùng có thể chơi game, xem livestream, tương tác với người nổi tiếng hay săn ưu đãi và bỏ hàng vào giỏ cùng lúc.

Một chương trình livestream trên Lazada.

Về phía nhà bán, Lazada linh hoạt ứng dụng AI, tạo nên hành trình tối ưu với mỗi khách hàng, từ khi mới có nhu cầu mua sắm cho đến lúc hoàn tất đơn hàng, dựa trên từng thói quen, sở thích... mỗi người.

Theo báo cáo quý III/2021 của Lazada Việt Nam, số lượng thương hiệu và nhà bán hàng tham gia kinh doanh trên Lazada tăng gấp 1,5 lần. Trong đó có những thương hiệu lớn như Estée Lauder, Shiseido, Shu Uemura, Starbucks, Dyson, VinMart... hay F&B như Pizza 4P’s, Vua Cua, Paris Baguette... cũng tìm đến TMĐT.

Song song việc phát triển kinh doanh, Lazada tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Tháng 6/2021, nền tảng này triển khai gói hỗ trợ gồm tiền và vật phẩm cho các bác sĩ, quân nhân tuyến đầu và cộng đồng trong làn sóng dịch Covid-19 thứ 4. Lazada và Quỹ Hy vọng cũng khởi động chương trình "Be strong Vietnam - Cùng nhau vượt qua đại dịch" qua hình thức quyên góp trực tuyến trên nền tảng Lazada. Tháng 8/2021, Lazada phát động chiến dịch "Không sao mà, Việt Nam ơi" nhằm lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng cũng như ủng hộ các tuyến đầu chống dịch.

Chiến dịch "Không sao mà, Việt Nam ơi" lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Ảnh chụp từ sự kiện livestream của Lazada.

Đại dịch đã kích thích hàng triệu khách hàng mới trải nghiệm mua sắm trực tuyến lần đầu tiên. Cùng với đó, các thương hiệu và nhà bán hàng có thêm kênh tiềm năng để phát triển và phục hồi kinh doanh sau làn sóng Covid-19. "TMĐT đã chuyển mình từ kênh phụ trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược tăng trưởng của thương hiệu và nhà bán hàng", ông James Dong - Tổng giám đốc Lazada Việt Nam và Thái Lan - chia sẻ.

Thời gian tới, Lazada dự định tích cực đầu tư và đổi mới sáng kiến để chinh phục ngày càng nhiều người dùng trên nền tảng số. Gần nhất là lễ hội mua sắm "Tết mới, Sale to" từ 5/1 đến 14/1.

Với thông điệp "Mở Lazada, Mở ra Tết mới", trong 10 ngày, người tiêu dùng có thể mua sắm hàng triệu sản phẩm, đa dạng các ngành hàng với ưu đãi giảm đến 50%, miễn phí giao hàng… hay hòa mình vào loạt hoạt động mua sắm kết hợp giải trí sôi động. "Hãy cùng Lazada mở ra một năm 2022 bình thường mới với nhiều điều tươi vui và tốt đẹp hơn", đại diện Lazada kỳ vọng.