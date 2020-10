Những đánh giá về trận đấu của 2 võ sĩ gốc Việt

Tại sự kiện ONE: Inside The Matrix ngày 30/10, trận đấu giữa Martin Nguyễn và Thành Lê là lần đầu tiên hai võ sĩ gốc Việt tranh đai vô địch ở ONE Championship.

Arjan Bhullar (cựu võ sĩ UFC): "Tôi dành nhiều lời khen cho Martin, anh ấy có cánh tay phải hủy diệt. Tôi nghĩ Martin sẽ đạt đỉnh cao đúng thời điểm, về tinh thần, thể chất và kỹ thuật. Đối đầu với Thành Lê là nền tảng tốt để anh ấy thể hiện kỹ năng tuyệt vời". Anthony Leone (thi đấu ở hạng gà): "Đây là trận đấu lớn. Làm thế nào để đánh bại Martin lúc này? Anh ấy như con quái vật và có kinh nghiệm tranh đai. Đối thủ của Martin cũng có thành tích knock-out ấn tượng và được tập luyện với Ryan Hall. Tuy nhiên, tôi nghĩ Martin sẽ thắng knock-out ở hiệp 3". Ryogo Takahashi (bại tướng của Thành Lê): "Thành Lê có thể hạ gục đối thủ bằng cả đòn tay và chân. Tuy nhiên, tôi nghĩ Martin sẽ thắng. Thành Lê có tầm đánh xa tốt, nhưng sẽ mất thời gian để tiếp cận Martin. Nhà vô địch thế giới cũng có kỹ năng vật. Vì vậy, Martin có thể tấn công ở thế địa chiến". Koyomi Matsushima (vô địch MMA Nhật Bản, bại tướng của Martin): "Martin là võ sĩ điềm tĩnh, khéo léo và giỏi tạo khoảng cách. Thành Lê có tầm hoạt động rộng và tấn công đa dạng. Anh ấy cũng có thể lật ngược thế trận trong một giây. Tôi nghĩ Martin chiếm ưu thế hơn và giành chiến thắng bằng quyết định của trọng tài". Elipitua Siregar (thi đấu ở hạng ruồi): "Tôi nghiêng về Martin. Anh ấy có khả năng knock-out bất ngờ. Hãy nhìn trận đấu giữa Martin với Folayang, ai có thể nghĩ anh ấy tung ra một cú đá xoay? Martin thông minh trong việc đọc trận đấu và có thể tập trung ở mọi tình huống". Zebaztian Kadestam (cựu vô địch hạng bán trung): "Martin ngày càng tốt hơn khi bước vào lồng bát giác. Thành Lê cũng ấn tượng, nhưng tôi nghĩ anh ấy không đủ khả năng để đánh bại nhà vô địch". Yuya Wakamatsu (nhà vô địch Pancrase hạng ruồi): "Martin có đôi mắt tinh tường, kỹ năng khéo léo. Anh ấy luôn đánh gục đối thủ bằng cú đấm tay phải. Thành Lê đá hay, đấm giỏi. Tôi mong chờ được xem Martin giải quyết điều đó như thế nào. Tôi nghĩ trận đấu kết thúc bằng đòn knock-out". Sunoto Peringkat (thi đấu ở hạng nhẹ): "Cả hai đều được biết đến với khả năng đánh đứng tốt, nhưng Martin cũng giỏi vật lộn. Martin thông minh và nguy hiểm ở cự ly gần, trong khi Thành Lê có lợi thế sải tay. Anh ấy cần giữ khoảng cách bằng đòn tay và chân. Nếu làm được, Thành Lê sẽ có cơ hội đánh bại Martin". Elliot Compton (4 lần vô địch Muay Thái): "Martin không xa lạ với áp lực khi tranh đai vô địch. Anh ấy là võ sĩ kiên nhẫn và giàu chiến thuật. Tôi nghĩ việc sử dụng chính xác các kỹ năng và né đòn có thể giúp Martin chiến thắng". Martin Nguyễn vs Thành Lê - trận chiến của võ sĩ gốc Việt Tại sự kiện ONE: Inside The Matrix ngày 30/10, trận đấu giữa Martin Nguyễn và Thành Lê là lần tranh đai vô địch đầu tiên của 2 võ sĩ gốc Việt ở ONE Championship. Thành Lê: 'Tôi có tư duy chiến đấu tốt hơn Martin Nguyễn' Thành Lê cho rằng trận đấu sắp tới tại ONE Championship là cơ hội tốt để anh chứng minh kỹ năng trước nhà vô địch hạng lông Martin Nguyễn. Hai võ sĩ gốc Việt tranh đai vô địch ONE Championship Theo xác nhận của Chủ tịch Chatri Sityodtong, Martin Nguyễn và Thành Lê sẽ tranh đai vô địch hạng lông ở sự kiện ONE: Inside The Matrix vào 30/10.