Những đám cưới xa hoa của giới siêu giàu Singapore

Tháng 4/2019, Rachel Wee, nữ thừa kế tập đoàn thẩm mỹ viện Jean Yip, cùng chồng là nhà phân tích tài chính Ken Chen đã tổ chức đám cưới xa hoa lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình The Little Mermaid tại khách sạn 5 sao The Ritz-Carlton (Marina Bay, Singapore), theo SCMP. Hai vợ chồng mất một năm để chuẩn bị cho hôn lễ 600 khách mời này. Họ sẵn sàng chi hơn 800.000 USD để thuê chuyên gia tổ chức tiệc cưới nhằm biến hôn lễ trong mơ của Rachel thành sự thật. Ảnh: @rachelbambi.