Những đám cưới được mong đợi năm 2023 của sao Việt

Vinh Nguyễn - bạn trai Diễm My - là Việt kiều sống tại Australia. Họ hẹn hò được 5 năm và luôn cố gắng dung hòa dù tính cách khác biệt. Theo Diễm My, 2023 sẽ là một năm đặc biệt khi cô có nhiều sự chuyển biến trong sự nghiệp và cuộc sống. Bước sang giai đoạn mới, Diễm My hy vọng cô trở thành ngọn lửa, vừa mạnh mẽ, quyết liệt, vừa mềm mại, uyển chuyển. Ảnh: NVCC.