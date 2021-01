Những đặc quyền của Tổng thống Joe Biden

Phương tiện đi lại: Chuyên cơ Air Force One, trực thăng Marine One, xe "quái thú" là những phương tiện tổng thống Mỹ có toàn quyền sử dụng. Các phương tiện này đều thuộc vào hàng tối tân, được trang bị các thiết bị hiện đại, đảm bảo quá trình di chuyển của tổng thống luôn trơn tru và an toàn.