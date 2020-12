Những cuốn sách yêu thích của ông Obama trong năm 2020

Danh sách này gồm 17 tác phẩm ở các thể loại hồi ký, tiểu thuyết và phi hư cấu.

Cách đây ít ngày, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chia sẻ danh sách 17 tác phẩm văn học yêu thích nhất của ông trong năm 2020. Đây là thói quen của ông từ năm 2017, sau khi rời ghế tổng thống. Năm 2019, ông Obama liệt kê 19 cuốn sách yêu thích.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, cựu tổng thống Mỹ viết một cách hài hước: “Tôi sẽ chia sẻ những cuốn sách yêu thích của mình trong năm nay mà cố tình bỏ qua tác phẩm mà tôi cho rằng hay không kém, A Promised Land, của tổng thống Mỹ thứ 44 nào đó”. Ông Obama cũng nhắn gửi: “Tôi hy vọng bạn thích đọc những cuốn sách này”.

Năm 2020, cựu Tổng thống Barack Obama liệt kê 17 cuốn sách yêu thích. Ảnh: USA Today.

17 cuốn sách mà ông Barack Obam yêu thích trong năm nay gồm có: Homeland Elegies (Ayad Akhtar), Jack (Marilynne Robinson), Caste (Isabel Wilkerson), The Splendid and the Vile (Erik Larson), Luster (Raven Leilani), How Much of These Hills is Gold (C Pam Zhang), Long Bright Rive (Liz Moore), Memorial Drive (Natasha Trethewey), Twilight of Democracy (Anne Applebaum), Deacon King Kong (James McBride), The Undocumented Americans (Karla Cornejo Villavicencio), The Vanishing Half (Brit Bennett), The Glass Hotel (Emily St. John Mandel), Hidden Valley Road (Robert Kolker), The Ministry for the Future (Kim Stanley Robinson), Sharks in the Time of Saviors (Kawai Strong Washburn), Missionaries (Phil Klay).

Trong số các tác phẩm trên, nhiều cuốn sách được đánh giá cao như Homeland Elegies. Tiểu thuyết được nhiều tạp chí uy tín như Entertainment Weekly, Washington Post, O Magazine, New York Times Book Review, Publishers Weekly, NPR, The Economist, Shelf Awareness, Library Journal, St. Louis Post-Dispatch, chọn là sách hay nhất năm 2020.

The Vanishing Half vừa ra mắt đã đứng số một trong danh sách sách bán chạy nhất của tờ New York Times. HBO mua lại quyền phát triển một loạt dựa trên nguyên tác và nữ nhà văn Brit Bennett là nhà sản xuất điều hành.

Caste được nhà báo Dwight Garner của tờ The New York Times không tiếc lời khen ngợi: "Đây đích thị là cuốn sách kinh điển của Mỹ, ngay lập tức và gần như chắc chắn là tác phẩm hư cấu quan trọng nhất của đất nước từ trước đến nay".