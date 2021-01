Những cuốn sách yêu thích của ông Obama

How Much of These Hills is Gold - C Pam Zhang: Cuốn tiểu thuyết theo chân hai đứa trẻ mồ côi gốc Hoa - Lucy và Sam - đấu tranh để sinh tồn tại nước Mỹ rộng lớn. Thông qua con mắt của hai đứa trẻ, các giá trị văn hóa phương Tây, những câu chuyện thần thoại và lịch sử nước Mỹ được giải thích một cách khéo léo. Ảnh: Radii China.

Ngoài những cuốn sách trên, danh sách 17 tác phẩm yêu thích của ông Barack Obama còn có: Caste (Isabel Wilkerson), The Splendid and the Vile (Erik Larson), How Much of These Hills is Gold (C Pam Zhang), Long Bright Rive (Liz Moore), Twilight of Democracy (Anne Applebaum), Deacon King Kong (James McBride), The Undocumented Americans (Karla Cornejo Villavicencio), Hidden Valley Road (Robert Kolker), The Ministry for the Future (Kim Stanley Robinson), Sharks in the Time of Saviors (Kawai Strong Washburn), Missionaries (Phil Klay).