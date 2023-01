Những cuốn sách về thời trang bền vững

Nếu bạn quan tâm đến việc môi trường đang bị hủy hoại thế nào, mặt tối của thời trang nhanh ra sao thì đây là những cuốn sách dành cho bạn.

Trong hai thập kỷ qua, nhiều người đã từ bỏ việc tiết kiệm tiền để mua quần áo có thời hạn sử dụng lâu dài. Thay vào đó, họ lựa chọn các thiết kế chỉ mặc một vài lần và bị lãng quên trong tủ quần áo.

Theo InStyle, nhiều người đã nghĩ Gen Z sẽ "khai tử" thời trang nhanh. Tuy nhiên, kết quả lại không được như mong đợi.

Các báo cáo từ Vox, Dazed và The Guardian chỉ ra thế hệ sinh từ năm 1997 đến năm 2012 quan tâm nhiều hơn về biến đổi khí hậu. Họ cũng thích bán và mua lại đồ cũ trên các website để tiết kiệm và ý thức về thời trang bền vững.

Tuy nhiên, họ cũng thích mua sắm quần áo từ những thương hiệu thời trang như Shein, Cider và FashioNova. Các thế hệ khác cũng vậy, kể cả Millenials - những người trưởng thành và có thu nhập ổn định. Họ vẫn đang lấp đầy tủ quần áo với sản phầm từ các nhà bán lẻ nổi tiếng như Zara và H&M.

Nếu bạn đang quan tâm đến những hậu quả mà nền công nghiệp này gây ra với hàng triệu tấn rác thải môi trường mỗi năm, hàng triệu lao động bị áp bức,... Conscious Life & Style đã gợi ý 6 cuốn sách về chủ đề này mà có thể bạn sẽ thấy hứng thú.

Unraveled: The Life and Death of a Garment

Tác giả: Maxine Bédat

Unraveled là một cuốn sách được nghiên cứu về vòng đời của một chiếc quần jean, món đồ đóng vai trò như một mô hình thu nhỏ của toàn bộ ngành công nghiệp thời trang.

Xuyên suốt cuốn sách, độc giả được xem phần lớn các giai đoạn khác nhau trong một chuỗi cung ứng điển hình của vải denim.

Người đọc hòa mình vào từng trang sách, gặp gỡ những người nông dân trồng bông, các nhà sản xuất hàng may mặc, công nhân hậu cần, quản lý cơ sở xử lý rác thải và những người buôn bán quần áo cũ để hiểu sâu hơn về những sai lầm trong cả một hệ thống phân phối.

Overdressed: The Shockingly High Cost of Fast Fashion

Tác giả: Elizabeth L. Cline

Overdressed là một bước đi sâu khai thác vào ngành công nghiệp thời trang mặc một lần, đây là góc nhìn dưới ngòi bút của nhà báo kiêm nhà hoạt động xã hội Elizabeth Cline.

Trong cuốn sách này, Cline làm sáng tỏ mặt tối của thời trang rẻ tiền và những vấn đề về môi trường và tính nhân đạo mà ngành công nghiệp này đang gây ra.

Cuốn sách xuất bản lần đầu vào năm 2012 trước khi nhà máy Rana Plaza sụp đổ. Tuy nhiên, hiện tại nhiều cá nhân và thương hiệu cụ thể từng được đề cập trong Overdressed đã không còn hoạt động trong ngành. Nhưng những thông tin cơ bản mà cuốn sách đem lại vẫn có giá trị lâu dài vì vấn đề mà ngành thời trang gặp phải từ 10 năm trước đến nay vẫn không được giải quyết.

To Die For: Is Fashion Wearing Out the World?

Tác giả: Lucy Siegle

Lucy Siegle, nhà báo người Anh, xem cuốn sách này như một bản trình bày dài 300 trang về ngành công nghiệp thời trang.

Cô sử dụng cách tiếp dựa trên nghiên cứu, kết hợp với các sự kiện, số liệu và phỏng vấn trực tiếp.

Siegle đã đi khắp thế giới để khám phá thực tế về việc các nhà sản xuất hàng may mặc ở Campuchia bóc lột người lao động, phản ứng của những người nông dân trồng bông ở Uzbekistan trước cơn sốt thời trang nhanh và mức tiêu thụ quần áo quá lớn ở Vương quốc Anh.

Mặt tối của ngành công nghiệp tỷ đô được truyền đạt rõ ràng qua từng con chữ có thể khiến bạn cảm thấy chán nản đến tột độ. Song, Siegle cũng rất cố gắng khi tìm kiếm các phương pháp giải quyết vấn đề thông qua việc mua sắm ít hơn, quan tâm đến quần áo của chúng ta nhiều hơn và hãy đưa ra quyết định mua hàng có chủ đích.

Slave to Fashion

Tác giả: Safia Minney

Slave to Fashion là một cuốn sách đề cập đến lĩnh vực thời trang chuyên sâu khác, nhưng tập trung nhiều hơn vào tác động của con người.

Cụ thể, tác giả Safia Minney, đã phỏng vấn những người đang phải đối mặt với điều kiện làm việc bóc lột trong ngành công nghiệp may mặc và phơi bày những sự thật khủng khiếp về chế độ "nô lệ" thời hiện đại.

Minney cũng cung cấp nguồn cảm hứng và lời khuyên hữu ích cho các chuyên gia trong ngành, nhà thiết kế, nhà hoạt động xã hội và người tiêu dùng có ý thức hơn trong việc sử dụng quần áo.

The Day The World Stops Shopping: How Ending Consumerism Saves the Environment and Ourselves

Tác giả: J.B. MacKinnon

Như tựa đề, đây là một cuốn sách đặt ra những câu hỏi hóc búa về việc chúng ta thực sự cần mua bao nhiêu quần áo.

Tác giả JB MacKinnon, cho rằng nền kinh tế và xã hội hiện đại phụ thuộc vào việc chúng ta liên tục chi tiêu nhiều hơn, nhưng hành tinh này lại không thể xử lý rác thải từ mức mua sắm như hiện tại.

Ông đã đề cập và giải quyết những câu hỏi như "Nếu giảm mức tiêu thụ xuống, ngành kinh tế có bị sụp đổ hay không?".

Xuyên suốt cuốn sách, MacKinnon cũng đưa ra những nghiên cứu và quan điểm của các chuyên gia khác để chia sẻ cho chúng ta thấy nhiều lợi ích từ một cuộc sống ít đồ đạc hơn.

How to Break Up With Fast Fashion: A Guilt-Free Guide to Changing Up the Way You Shop for Good

Tác giả: Lauren Bravo

Nếu bạn đang tìm kiếm một lối thoát cho việc sử dụng thời trang nhanh thì cuốn sách này sẽ đem lại cho bạn những góc nhìn thực tế nhất, rất dễ hiểu và dễ đọc.

Cuốn sách có đầy đủ các mẹo, thủ thuật, và các lựa chọn thay thế. Thậm chí, đây còn được xem là cuốn sổ tay thời trang mà ai cũng cần để từ bỏ quần áo giá rẻ mặc một lần, đồng thời giảm mức chi tiêu xuống.

Lauren cũng làm rõ những vấn đề, các rào cản đối với thời trang bền vững, chẳng hạn như giá cả, thiếu kiến thức, thiếu lựa chọn, thiếu tính thẩm mỹ, hoài nghi về tính minh bạch của doanh nghiệp và mong muốn của xã hội.