Những cuốn sách về nghệ thuật đáng chú ý trong năm 2022

Năm 2022, nhiều đơn vị làm sách đã đầu tư bài bản cho các bộ sách, tủ sách nghệ thuật, góp phần giúp công chúng có nền tảng trong thưởng thức cái đẹp.

Mở đầu cho dòng sách nghệ thuật năm 2022 là những cuốn sách, bộ sách viết về những tên tuổi lớn của hội họa thế giới và Việt Nam. Tiếp đó là sự xuất hiện của những cuốn sách đào sâu những vấn đề chuyên môn, kỹ thuật, lịch sử mỹ thuật... Sau đây là những cuốn sách, bộ sách đáng chú ý về nghệ thuật trong năm nay.

10 cuốn sách trong bộ sách Danh họa qua tác phẩm. Ảnh: O.P.

Bộ sách Danh họa qua tác phẩm

NXB Dân trí, NXB Thế giới, Omega Plus 2022.

Viết về 10 bậc thầy hội họa thế giới, bộ sách Danh họa qua tác phẩm bao gồm 10 cuốn sách, được Omega+ mua bản quyền của 2 nhà sách danh tiếng là Larousse (Pháp) và Lorenz (Anh). Trong đó, 6 cuốn sách của nhà Larousse viết về các danh họa nổi tiếng: Johannes Vermeer, Hokusai, Paul Cézanne, Claude Monet, Paul Gauguin, Vincent van Gogh. 4 cuốn sách của nhà Lorenz giới thiệu các tên tuổi vĩ đại như Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt và Renoir.

Qua những cuốn sách này độc giả có thể tìm hiểu kỹ hơn về cuộc đời, sự nghiệp, khám phá những góc khuất ít biết trong đời sống của các danh họa thế giới, cũng như ảnh hưởng của họ đối với nghệ thuật và các lĩnh vực có liên quan.

Bên cạnh đó, với việc cung cấp những bộ sưu tập hình ảnh sống động, từ các phác thảo, tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc, tranh tường, công trình kiến trúc, những phát minh, sổ ghi chép, đi kèm những phân tích ngắn gọn, góc nhìn thú vị từ các chuyên gia, những cuốn sách này còn cho phép người yêu mỹ thuật cảm thụ sâu hơn những tác phẩm của người nghệ sĩ.

Sách Bách khoa thư về nghệ thuật. Ảnh: ETS.

Bách khoa thư về nghệ thuật

NXB Dân trí - ETS phát hành tháng 4.

Cuốn sách tổng hợp kiến thức trải dài trên 3 chủ đề lớn: Hội Họa - Điêu Khắc - Nhiếp Ảnh.

Bắt đầu từ những nét vẽ đầu tiên trên các hang động thời tiền sử đến nghệ thuật đường phố đương đại trong thế kỷ 21, Bách khoa thư về nghệ thuật không chỉ khám phá những phong cách và bước dịch chuyển trong nghệ thuật, cuốn sách còn tôn vinh cuộc đời của các họa sĩ, nhà điêu khắc và nhiếp ảnh gia đột phá, từ bậc thầy người Hà Lan Johannes Vermeer đến nhà tiên phong nhiếp ảnh Julia Margaret Cameron.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng giới thiệu nhiều tác phẩm nghệ thuật được yêu thích bằng những hình ảnh mang tính biểu tượng.

Sách về bộ ba danh họa Italy thời Phục Hưng. Ảnh: TVB.

Leonardo, Michelangelo & Raphael - Cuộc đời của ba danh họa thời kì Phục Hưng

NXB Mỹ thuật - Tân Việt Books phát hành tháng 1.

Năm 1550, Giorgio Vasari cho phát hành ấn bản đầu tiên của cuốn sách Life of the Most Eminent Painters, Sculptors and Architects (Cuộc đời của các họa sĩ, điêu khắc gia và kiến trúc sư xuất chúng nhất) tại Florence, Italy. Cuốn sách được mô tả là “cuốn sách quan trọng đầu tiên trong lịch sử nghệ thuật”.

Leonardo, Michelangelo & Raphael là ấn bản rút gọn của tác phẩm đồ sộ này. Cuốn sách tập trung vào ba con người vĩ đại của nền Phục Hưng nước Italy và tác phẩm của họ: Leonardo da Vinci, Michelangelo và Raphael. Cuốn sách cho thấy niềm say mê của tác giả đối với những tác phẩm của các danh họa, cũng như lòng ngưỡng mộ sâu sắc của Vasari trước nhân cách và tài năng nghệ thuật của họ.

Sách Picasso và bức tranh khiến thế giới sửng sốt. Ảnh: O.P.

Picasso và bức tranh khiến thế giới sửng sốt

NXB Dân trí - Omega Plus phát hành tháng 6.

Picasso thường được biết đến như một thiên tài, một bậc thầy sáng tạo của thế kỷ 20. Qua hơn 500 trang sách, cùng lối kể chuyện và phân tích tỉ mỉ của Miles J. Unger, cuộc đời 91 năm của Picasso hiện ra như một bức tranh ký ức, nó cho phép độc giả quan sát một cách bao quát và khách quan về cuộc đời cũng như diễn biến nội tâm phức tạp của một nghệ sĩ thiên tài bậc nhất thời hiện đại.

Không chỉ dừng ở một cuốn tiểu sử nghệ sĩ đơn thuần, Picasso và bức tranh khiến thế giới sửng sốt còn khắc họa chân thực hình ảnh một con người rất con người, một kẻ cả đời chiến đấu với những gì tăm tối nhất trong nội tâm, bắt chúng phải trở thành năng lượng cho các “sáng tạo” của ông.

Hai cuốn sách viết về họa sĩ Bùi Xuân Phái. Ảnh: Ly Ly.

Hai cuốn sách viết về họa sĩ Bùi Xuân Phái

NXB Trẻ phát hành tháng 1.

Hai cuốn sách này không chỉ dành cho người yêu tranh Bùi Xuân Phái, mà dành cho cả những ai yêu mến mỹ thuật nói chung hoặc muốn biết thêm về không khí những vùng miền Việt Nam từng được thể hiện trong tranh ông.

Bùi Xuân Phái - Con mắt của trái tim là một tuyển tập bao gồm 25 bài viết về hội họa Bùi Xuân Phái của 14 nhà nghiên cứu, phê bình, nhà sưu tập tranh, văn nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước: Văn Cao, Nguyễn Tuân, Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng… Mỗi người nhìn tranh và cuộc đời danh họa dưới góc độ khác nhau, đem đến cho người xem nhiều cảm nhận mới mẻ, phong phú. Các bài viết in kèm tranh của họa sĩ, với số lượng 165 tác phẩm.

Hội họa Bùi Xuân Phái và tôi gồm 12 tùy bút của tác giả Trần Hậu Tuấn viết về các đề tài đa dạng trong tranh của Bùi Xuân Phái. Cuốn sách cũng in kèm các bức tranh của danh họa, giúp độc giả cảm nhận về di sản hội họa đồ sộ, phong phú và còn nhiều điều để khám phá của Bùi Xuân Phái.

Sách Nghệ thuật dessin. Ảnh: Đông A.

Nghệ thuật dessin

NXB Dân trí - Đông A Books phát hành tháng 10.

Cuốn sách tổng hợp và hệ thống hóa các kiến thức về nghệ thuật và chất liệu vẽ dessin, kể từ thế kỷ 13-15, trong mối liên hệ mật thiết với lịch sử mỹ thuật, triết học và khoa học.

Lịch sử tiến triển, nền tảng lý thuyết và triết học của nghệ thuật dessin được trình bày trong cuốn sách này sẽ giúp người đọc nhận thức được bản chất của dessin. Chi tiết về tính chất và cách sử dụng của hầu hết chất liệu được dùng để vẽ dessin được mô tả kỹ lưỡng như một cẩm nang để tiện tra cứu. Tổng quan về các phương pháp dạy và học vẽ dessin từ thời Phục Hưng tới thế kỷ 20 cung cấp một hình dung tổng thể về sự phát triển trong việc rèn luyện nghệ thuật dessin.

Cuốn sách cũng tóm tắt tiểu sử hoạt động của 34 danh họa vẽ dessin tiêu biểu, của bản thân tác giả, cũng như các giai thoại về các danh họa được kể lại trong cuốn sách chắc chắn sẽ tạo cảm hứng cho nhiều họa sĩ, sinh viên mỹ thuật cũng như những ai say mê nghệ thuật này.

Sách Sự kiến tạo các nền nghệ thuật. Nguồn: kienviet.

Sự kiến tạo các nền nghệ thuật

NXB Mỹ thuật phát hành 2022.

Tác phẩm là sự tiếp tục mạch lao động nhọc nhằn mà của tác giả Vũ Hiệp đã đi trong gần chục năm qua, là sự kết hợp giữa lịch sử nghệ thuật và lý luận nghệ thuật.

Trong cuốn sách, Vũ Hiệp đã kết hợp tri thức chuyên ngành của mình trong lĩnh vực kiến trúc - đô thị với những tri thức đương đại của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn để xây dựng mô hình của mình về sự kiến tạo các nền nghệ thuật - kiến trúc với công thức nòng cốt là sự kết hợp của Cá tính tập thể, Tự sự cộng đồng và Huyền thoại, được triển khai trên hai khái niệm: Trường và Mạch, tương ứng với hai trục Không gian và Thời gian.

Với hướng tiếp cận liên ngành, Vũ Hiệp đã đưa ra một lời giải của riêng mình cho câu hỏi vốn gây trăn trở đối với giới KTS nước ta hiện nay: “Bản sắc kiến trúc Việt Nam là gì?”. Đồng thời, tác giả gợi mở ít nhiều cho những suy tư, những sáng tạo của mỗi độc giả.