Những cuốn sách văn hóa, nghệ thuật nổi bật

Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam (3 tập). Tập thể tác giả: Viện Âm nhạc Việt Nam, NXB Văn hóa Dân tộc. Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể. Bộ sách ba tập Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam cung cấp cái nhìn tổng quát về di sản then, lời bài hát trong nghi lễ then ở các vùng. Sách đoạt giải B Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba.