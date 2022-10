Những cuốn sách tranh kinh điển giúp trẻ học tiếng Anh từ sớm

Dưới đây là một trong những cuốn sách tranh nổi tiếng nhất, phù hợp với các bạn nhỏ 0-6 tuổi mà các bố mẹ có thể tham khảo và dành tặng cho con.

Đọc sách để học ngôn ngữ mới là một kỹ năng và cũng là một nguồn học liệu quan trọng. Việc mua sách tiếng Anh không đơn giản giống như việc mua một bộ sách giáo khoa theo đúng độ tuổi, lớp học. Để có hiệu quả, cha mẹ cần chọn mua đúng nguồn sách chuẩn bản địa, phù hợp với trình độ, sự hiểu biết và sở thích của con.

Và những cuốn sách kinh điển, được viết bởi các tác giả sách thiếu nhi nổi tiếng mọi thời đại như Eric Carle, Dr. Seuss, P.D. Eastman… đã không còn xa lạ với những ông bố, bà mẹ muốn con học tiếng Anh từ nhỏ. Không chỉ là những cuốn sách dạy cho trẻ những thông điệp, bài học gần gũi và ý nghĩa đầu tiên về cuộc sống, được viết bởi câu chữ, ngôn từ chuẩn mực, dễ hiểu; mà những quyển sách tranh này còn là những tác phẩm đầy tính nghệ thuật nuôi dưỡng gu thẩm mỹ cho trẻ.

1.The Kissing Hand - Nụ hôn trên bàn tay

Nụ hôn trên bàn tay là bộ sách thiếu nhi kinh điển được hàng triệu độc giả nhỏ trên toàn thế giới yêu thích, đây cũng là bộ sách tranh bán chạy nhất do tạp chí New York Times bình chọn. Từng câu chuyện nhỏ về tình yêu thương được kể một cách giản dị và quá đỗi ngọt ngào qua cuộc sống hàng ngày của gia đình bạn gấu mèo Chester. Bộ sách gồm 6 cuốn được Ehomebooks phát hành dưới dạng sách tranh song ngữ hai đầu (một đầu là tiếng Việt, một đầu là tiếng Anh) và được chuyển ngữ bởi dịch giả Đỗ Nhật Nam:

- Nụ hôn trên bàn tay - The Kissing hand.

- Chester dũng cảm - Chester the Brave.

- Chiếc túi đầy ắp những nụ hôn - A pocket full of kisses.

Hình ảnh minh họa đầy tình cảm và tinh tế giúp trẻ "ngấm" câu chuyện một cách trọn vẹn.

Lời kể với ngôn ngữ nhẹ nhàng, sâu lắng cùng với tranh minh họa đầy cảm xúc, cuốn sách đã mang đến cho các em nhỏ những câu chuyện tinh tế, tuyệt vời về tình yêu, sự chia sẻ, an ủi ngọt ngào và cách lan tỏa tình yêu, lòng dũng cảm theo cách thật đặc biệt để giúp các bạn nhỏ vượt qua mọi sợ hãi, rụt rè.

2. If you give a mouse a cookie - Nếu bạn cho chuột cái bánh quy

Nếu một du khách nhỏ bé đói khát xuất hiện trên bậc cửa nhà bạn, bạn có thể muốn cho nó một chiếc bánh quy. Và nếu bạn cho nó một chiếc bánh quy, nó sẽ xin thêm một ly sữa. Nó sẽ muốn soi gương để đảm bảo rằng bộ ria mép của nó không dính sữa, và sau đó nó sẽ yêu cầu bạn cho nó mượn một cây kéo để tự cắt tỉa tóc tai của mình...

Hệ quả của việc cho con chuột tràn đầy năng lượng một chiếc bánh quy này có thể khiến vị chủ nhà là bạn phiền toái, nhưng độc giả trẻ sẽ liên tục mỉm cười với những trò cười nối nhau như những hiệu ứng domino qua các trang của cuốn sách tranh thú vị này.





Nếu bạn cho chuột cái bánh quy là cuốn sách tuyệt vời để các bậc cha mẹ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ. Câu chuyện được miêu tả bằng các diễn ngôn đơn giản, với kết cấu nguyên nhân-kết quả lặp đi lặp lại, giúp trẻ có thể tự suy đoán điều gì sẽ xảy đến tiếp theo (Con nghĩ là chuột sẽ làm gì tiếp theo?) cũng như là khả năng trả lời câu hỏi “tại sao” (Tại sao chuột lại cần một chiếc khăn ăn?).

Cuốn truyện tranh với ngôn ngữ hài hước còn là lựa chọn hàng đầu để dạy trẻ về sự kiên nhẫn và lòng yêu thương. Cuốn sách chỉ xoay quanh hai nhân vật “cậu bé tốt bụng” và “chú chuột nhỏ” nhưng đã khiến hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới say mê, yêu thích.

3. Are you my mother? - Mẹ có phải là mẹ của con?

Đây là một trong những cuốn truyện thiếu nhi hay nhất của tác giả P.D. Eastman. Ở một ngọn cây nọ, chim mẹ đang ấp một quả trứng, lo cho chim con sắp ra đời, chim mẹ vội vàng bay đi kiếm đồ ăn. Trong lúc chim mẹ đi vắng, quả trứng nhúc nhích, động đậy và một chú chim non ra đời.

- "Mẹ ơi, mẹ ở đâu?", chim non gọi. Rồi chú nhìn xung quanh, bên trên, bên dưới tìm mẹ, nhưng chú không thấy mẹ đâu. Chim non quyết định đi tìm mẹ của mình. Nhưng thật khó vì chú chưa biết mẹ của mình trông như thế nào, vậy là chim non gặp ai cũng ngoan ngoãn hỏi.

“Mình chắc chắn có một người mẹ, mình sẽ tìm thấy mẹ” - chim non tự nhủ và quyết tâm hơn nữa. Hành trình đi tìm mẹ của chú chim nhỏ như thế nào? Chim non bé bỏng gặp những ai? Và bao lâu sau chú mới tìm thấy mẹ của mình? Cha mẹ hãy cùng trẻ khám phá quyển sách này nhé.

4. The very hungry Caterpillar - Chú sâu háu ăn

Đây là cuốn sách song ngữ của tác giả Eric Carle kể về câu chuyện trong bảy ngày của một chú sâu xanh. Từ khi chào đời, lúc nào chú ta cũng cảm thấy đói bụng và bò đi tìm kiếm thức ăn. Mỗi ngày trôi qua, số lượng đồ ăn chú sâu ấy ăn vào bụng càng nhiều, cho tới khi chú không còn là một chú sâu bé nhỏ nữa, mà đã trở thành chú sâu to béo có thể tự xây nhà trong cái kén bao quanh mình. Và một buổi sáng đẹp trời, chú sâu tỉnh dậy với một thân thể khác, trong một diện mạo đẹp.

Vậy chú sâu trở thành ai và thú vị ra sao, điều này cần chờ các bạn nhỏ cùng cha mẹ khám phá.

Chú sâu háu ăn là cuốn truyện đầu tiên trên thế giới được sáng tạo hình cắt dán, đục lỗ, độc đáo, thu hút. Các em nhỏ theo dõi câu chuyện về chú sâu háu ăn dễ dàng cảm nhận được hành trình ăn mọi thứ của chú thông qua những chiếc lỗ đục từ trang này sang trang khác. Chính điều này đã tạo nên sức hút đặc biệt của cuốn sách.