Những cuốn sách tiểu sử hấp dẫn trong năm 2022

Ngày 25/5/2020, George Floyd thiệt mạng sau khi bị bốn cảnh sát khống chế do nghi ngờ sử dụng tờ 20 USD giả. Cái chết của Floyd đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Cuốn His Name Is George Floyd: One Man's Life and the Struggle for Racial Justice của hai tác giả Robert Samuels và Toluse Olorunnipa (hai nhà báo của Washington Post) đã nghiên cứu tỉ mỉ lịch sử cá nhân của Floyd để hiểu rõ hơn không chỉ về cuộc đời của anh ta trước khi chết và cả những chi tiết ảnh hưởng đến vụ án. Đây không phải là một tác phẩm dễ đọc, đôi khi mang đến nhiều cảm xúc trái chiều bởi các mất mát trong câu chuyện nhưng đây chắc chắn là một trong những cuốn tiểu sử hay nhất trong năm 2022. Thậm chí, nó sẽ còn được đọc trong nhiều năm tới. Nguồn: Houston Chronicle.