Những cuốn sách thúc đẩy quyết tâm trong năm mới

Nếu bạn có nhiều dự định, kế hoạch, mục tiêu mới nhưng không biết cách nào để thực hiện chúng, thì đây là những cuốn sách giúp bạn thay đổi hoàn toàn trong năm 2023.

Có nhiều quyển sách giúp bạn thúc đẩy quyết tâm trong năm mới. Ảnh: Yan Krukau/Pexels.

Năm mới thường là thời điểm bạn tự đưa ra những lời hứa cho bản thân. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ quyết tâm, có kế hoạch để thực hiện những điều mình muốn. Vì vậy, để giúp bạn đưa ra các quyết tâm bền vững hơn, The Every Girl đã tổng hợp 6 cuốn sách hay nhất để mang đến nguồn cảm hứng, sự lạc quan, và những động lực cần thiết.

Cho dù mục tiêu năm 2023 của bạn là gì, những cuốn sách này sẽ giúp bạn đạt được điều đó.

Becoming

Tác giả: Michelle Obama

Sẽ thật thiếu sót nếu không đưa Becoming của Michelle Obama vào danh sách những cuốn sách giúp thay đổi cuộc đời. Becoming sẽ là cuốn hồi ký đầy cảm hứng mà bạn đang tìm kiếm để thúc đẩy việc theo đuổi ước mơ của mình.

Nếu bạn đang muốn tập trung vào các mục tiêu của năm mới nhưng các loại sách "self-help book” (sách tự lực) không phải sở thích của bạn thì đây là một lựa chọn hoàn hảo.

Tiny Habits: The Small Changes That Change Everything

Tác giả: BJ Fogg

Cho dù quyết tâm hay mục tiêu của bạn lớn đến đâu, bí quyết để đạt được những điều đó đều nằm ở những thay đổi nhỏ.

Tác giả BJ Fogg đã phân tích chính xác cách làm thế nào để đạt được điều bạn muốn bằng cách bắt đầu từ những hành động đơn giản nhất.

Ví dụ: Thay vì đặt mục tiêu tập luyện 60 phút/ngày, bạn chỉ cần thử chống đẩy 2 lần/ngày, thay vì bắt đầu một bài tập thiền khó khăn, bạn chỉ cần tập cách hít thở sâu mỗi lần ra khỏi nhà.

Hãy đọc cuốn sách này nếu bạn đang có những quyết tâm mạnh mẽ nhưng không biết làm thế nào để đạt được.

10% Happier

Tác giả: Dan Harris

Cuốn sách của Dan Harris là một hồi chuông để cảnh tỉnh tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần. Từng trang sách là hành trình Harris tìm kiếm niềm vui khi anh ấy khám phá, nghiên cứu khoa học về nhiều vấn đề tâm linh, thiền. Dựa trên những trải nghiệm của bản thân, tác giả cũng đưa ra những kinh nghiệm để giúp người đọc hạnh phúc.

Đây là cuốn sách phù hợp nếu lo lắng và căng thẳng đang ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones

Tác giả: James Clear

Bất kể quyết tâm năm 2023 của bạn là gì, Atomic Habits sẽ là cuốn sách chỉ ra những khuôn khổ giúp bạn hình thành thói quen tốt, phá vỡ thói quen xấu và làm chủ những hành vi nhỏ. Từ đó, cuộc sống của chúng ta sẽ có những thay đổi lớn.

Cuốn sách cũng sẽ giúp bạn cách khắc phục tình trạng thiếu động lực hoặc ý chí, giúp bản thân trở lại đúng hướng theo lịch trình đã được vạch sẵn.

Hãy chọn Atomic Habits nếu bạn cảm thấy mình không đủ quyết tâm để làm bất cứ điều gì trong khi năm mới chỉ vừa bắt đầu.

Are You Fully Charged?: The 3 Keys to Energizing Your Work and Life

Tác giả: Tom Rath

Đây là cuốn sách bạn nên đọc nếu cảm thấy mình luôn không đủ năng lượng hoặc thời gian để thực hiện những gì mình muốn.

Dựa trên những lời khuyên thiết thực từ kiến thức kinh doanh, tâm lý học, kinh tế học, tác giả chứng minh rằng bạn có thể đạt được mọi thứ mình muốn nếu có định hướng, mục tiêu rõ ràng thay vì những gạch đầu dòng mơ hồ.

How We Heal: Uncover Your Power and Set Yourself Free

Tác giả: Alexandra Elle

Trong cuốn sách bán chạy nhất của New York Times - How We Heal, tác giả Alexandra Elle hướng dẫn người đọc một cách để tự chữa lành bằng thiền định phục hồi, tự viết nhật ký và các kỹ năng khác.

Song song với đó, cô ấy cũng dùng hiểu biết sâu sắc của mình cùng các câu chuyện đầy cảm hứng được đúc kết từ những kinh nghiệm cá nhân để giúp bạn mở khóa sức mạnh bên trong và tự tin hơn.