Những cuốn sách thích hợp làm quà tặng

Nếu đang tìm kiếm một món quà ý nghĩa, mang đậm dấu ấn cá nhân để tặng người yêu quý, những cuốn sách hay sẽ là một lựa chọn không tồi, theo Self.

Những cuốn sách hay là lựa chọn tuyệt vời để làm quà tặng. Ảnh minh họa: RODNAE Productions/Pexels.

Một cuốn sách hay sẽ luôn là món quà tuyệt vời cho người nhận, đặc biệt là trong một thế giới tràn ngập kỹ thuật số như ngày nay.

Sau khi xem xét các bài đánh giá, danh sách xếp hạng, tham khảo ý kiến của các cây bút, biên tập viên, tạp chí Self gợi ý những tựa sách ra mắt trong năm 2022 đáng để đọc thử hoặc làm quà tặng.

Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow của Gabrielle Zevin

Cuốn sách này không chỉ thú vị mà còn là một kiệt tác về cốt truyện, sự phát triển các nhân vật và xây dựng bối cảnh. Đó là lý do nó đứng đầu danh sách đọc của Hannah Pasternak, phó giám đốc dự án đặc biệt của Self.

"Một bản tóm tắt ngắn không thể đủ để nói về cuốn sách này cũng như không thể gợi ý chính xác điều tuyệt vời nó mang lại và tại sao bạn nên đọc nó. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow theo chân hai người bạn Sadie và Sam từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành, khi họ trải qua nhiều điều được mất. Đây là một cuốn sách cực kỳ màu sắc và mang tính cá nhân mà bạn sẽ muốn đọc lại nhiều lần".

This Boy We Made: A Memoir of Motherhood, Genetics, and Facing the Unknown của Taylor Harris

"Các bà mẹ hiếm khi (hoặc không bao giờ?) là trung tâm của một 'hành trình anh hùng' nhưng đó chính xác là những gì Taylor Harris viết trong cuốn hồi ký đau lòng và đầy hy vọng này:

This Boy We Made: A Memoir of Motherhood, Genetics, and Facing the Unknown là cuốn sách về hành trình đồng hành, bảo vệ con trai của một người mẹ.

Một bà mẹ anh hùng trên hành trình tìm kiếm chẩn đoán bệnh cho cậu con trai nhỏ, chống lại sự bất công và phân biệt chủng tộc trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời, bà mẹ cũng phải kiểm soát chứng rối loạn lo âu của mình, giữ vững bản thân khi đối mặt với tất cả", Cathryne Keller, làm việc tại mục sức khỏe của Self, nói.

Rest Is Resistance: A Manifesto của Tricia Hersey

Lời chia sẻ của nghệ sĩ, nhà hoạt động và nhà thần học Tricia Hersey về tầm quan trọng của việc để tâm trí và cơ thể nghỉ ngơi có thể thay đổi hoàn toàn quan điểm của bạn.

Hersey hướng dẫn độc giả cách tạo không gian để nghỉ ngơi và mơ mộng, đồng thời cho chúng ta biết tại sao cần làm vậy để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Cô viết trong phần giới thiệu: "Thiếu ngủ là một vấn đề sức khỏe cộng đồng và vấn đề tinh thần. Chúng tôi giới thiệu cuốn sách này cho những ai cảm thấy mệt mỏi với văn hóa hối hả, những người có thể là cha mẹ hoặc người chăm sóc bận rộn hay bất kỳ ai chỉ đơn giản là gặp khó khăn trong việc tìm khoảng nghỉ".

Virology: Essays for the Living, the Dead, and the Small Things in Between của Joseph Osmundson

Nhà vi trùng học Osmundson sẽ giải thích cách thức hoạt động của virus, chúng thực sự là gì về mặt sinh học, cũng như cách chúng tác động đến sức khỏe của chúng ta, đời sống xã hội, đời sống nội tâm, hệ thống chính trị...

"Tôi không thể tin mình đã đọc cuốn sách về khoa học mà có thể hiểu nó và thậm chí đôi lần xúc động rơi nước mắt, đặc biệt khi tác giả nói và suy ngẫm về đại dịch Covid-19", biên tập viên Self nhận xét.

Mercy Street: A Novel của Jennifer Haigh

Mercy Street là tiểu thuyết viễn tưởng xoay quanh một phòng khám sức khỏe phụ nữ ở Boston (Mỹ) và những người liên quan nó, từ cố vấn của phòng khám đến những người phản đối bên ngoài và cả những thù ghét trên mạng.

Lessons in Chemistry: A Novel của Bonnie Garmus

Lessons in Chemistry theo chân một nhà hóa học xuất sắc trở thành một đầu bếp ngôi sao tên Elizabeth Zott trong những năm 60. Vốn yêu thích công việc hóa học, Elizabeth vô tình trở thành người nổi tiếng và phải đối phó với những người có ác ý (phần lớn là đàn ông) cảm thấy bị đe dọa, tìm cách dập tắt tham vọng của cô.