Những cuốn sách thay đổi cuộc đời của các tỷ phú

Oprah Winfrey: Tác phẩm The Seat of the Soul được chấp bút bởi bậc thầy tâm linh Gary Zukav. Cuốn sách là những suy ngẫm sâu sắc về ý nghĩa và mục đích sống của bản thân. Trước khi đọc cuốn sách, Oprah Winfrey tự nhận định bà là người luôn chiều lòng đám đông. Tuy nhiên, hiện nữ giám đốc truyền thông người Mỹ đã tự tin hơn với những quyết định của mình trong cuộc sống. Ảnh: Kobo.