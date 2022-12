Những cuốn sách ông Obama yêu thích trong năm 2022

Như thường lệ, cựu tổng thống Mỹ Obama chia sẻ danh sách những tác phẩm yêu thích của ông trong năm qua.

Ảnh: Erin Hooley/Chicago Tribune/TNS.

Chia sẻ trên mạng xã hội ngày 23/12, cựu tổng thống Mỹ viết: "Tôi luôn háo hức được chia sẻ danh sách những cuốn sách, những bộ phim và những bản nhạc yêu thích của mình". Ông chia sẻ những cuốn sách yêu thích trước tiên, đồng thời nhờ cộng đồng mạng giới thiệu sách để ông đọc năm tới.

Trong danh sách, Barack Obama điểm tên cả cuốn sách The light we carry (tạm dịch: Thứ ánh sáng ta mang) của vợ mình, bà Michelle Obama. Ông lưu ý thêm: "Có thể tôi hơi thiên vị cuốn này".

Ngoài ra, còn 2 cuốn sách khác ông thừa nhận có sự thiên vị, đó là Top gun: Maverick (tạm dịch: Phi công siêu đẳng) và Descendant (tạm dịch: Hậu duệ). Đây là 2 cuốn sách có bản phim tài liệu chuyển thể do Netflix và công ty của ông Obama thực hiện - công ty Higher Ground Productions.

Cũng trong list, cộng đồng có thể thấy nhiều tên sách văn học quen thuộc, một số cuốn nằm trong danh sách yêu thích ông Obama đã chia sẻ dịp hè, một số cuốn là tác phẩm đoạt giải hoặc nằm trong danh sách đề cử của các giải thưởng danh giá như Giải Booker.

Danh sách những cuốn sách yêu thích do Barrack Obama chia sẻ trên mạng xã hội.

Vị trí đầu bảng, dĩ nhiên, cuốn The light we carry của Michelle Obama. Vị trí thứ 2, cuốn Sea of tranquility (tạm dịch: Bờ biển lặng sóng), đã xuất hiện trong danh sách yêu ông thích chia sẻ dịp hè. Sea of ​​Tranquility là tiểu thuyết thứ sáu của Emily St. John Mandel, một nhà văn người Canada. Mandel đã viết tác phẩm này trong đại dịch Covid-19. Sea of tranquility dẫn độc giả vào hành trình xuyên không gian, thời gian, bóc tách những chủ đề về nghệ thuật, thời gian, tính chủ quan của ký ức và tình yêu.

Vị trí thứ ba là một tác phẩm mới: Trust (tạm dịch: Niềm tin) của Hernan Diaz. Đây là tác phẩm đoạt Giải thưởng Kirkus 2022 ở hạng mục Sách hư cấu. Tiểu thuyết của Hernan Diaz được giới phê bình đánh giá cao vì cách tác giả sử dụng nhiều góc nhìn và phương thức để thúc đẩy giới hạn của một tiểu thuyết. Nội dung sách khai phá những tầng nghĩa phức tạp về tình yêu, quyền lực và bản chất của sự thật.

Tiếp đó là The Revolutionary: Samuel Adams, cuốn tiểu sử về những nhà hoạt động nhân quyền kiêm chính trị gia kiêm nhà ái quốc Samuel Adams. Cuốn sách do Stacy Schiff chấp bút, được giới phê bình bàn luận sôi nổi về chủ đề đặc biệt của nó.

Một tác phẩm văn học khác: The Furrows (tạm dịch: Những cái rãnh) của Namwali Serpell. Tác phẩm lọt danh sách sách hay trong năm của New York Times và The Guardian. Đây là một tiểu thuyết đương đại về trải nghiệm nỗi đau sau mất mát. Nhà văn Namwali Serpell đã táo bạo khám phá ký ức và nỗi tiếc thương, những bước ngoặt cuộc đời trong câu chuyện về sự nhầm lẫn danh tính và khao khát được đoàn tụ với người thân cũ.

South to America: A Journey Below the Mason-Dixon Line to Understand the Soul of America (tạm dịch: Đi tìm Lorraine: Cuộc đời rực rỡ và cấp tiến của Lorraine Hansberry) của Imani Perry vừa đoạt Giải thưởng Sách quốc gia Mỹ năm nay. Kết hợp các sự kiện lịch sử với những giai thoại cá nhân trong cuốn sách mới của mình, Perry đưa độc giả vào hành trình về quá khứ và hiện tại của vùng đất phía Nam nước Mỹ.

The school for good mothers (Tạm dịch: Trường học làm mẹ) của Jessamine Chan là cuốn sách bán chạy, kể câu chuyện về một người mẹ mất quyền nuôi con sau “một ngày tồi tệ”, bị gửi đến một ngôi trường kỳ quái dạy làm mẹ tốt. Cuốn sách đầu tay của Jessamine Chan đã lọt vào danh sách bán chạy của The New York Times, được độc giả lẫn giới phê bình đón nhận nhiệt tình.

Tiếp nối danh sách tiểu thuyết, còn có Black cake (tạm dịch: Bánh đen) của Charmaine Wilkerson, Liberation day (tạm dịch: Ngày giải phóng) của George Saunders, The candy house (tạm dịch: Nhà kẹo) của Jennifer Egan và Afterlives (tạm dịch: Kiếp sau) của Abdulrazak Gurnah. Trong đó, George Saunders và Jennifer Egan là hai tác giả từng có sách được dịch và xuất bản tại Việt Nam, còn Abdulrazak Gurnah là chủ nhân giải Nobel Văn chương 2021.

Đáng chú ý, còn có tác phẩm truyện tranh của Kate Beaton - Ducks: Two years in the oil dands (tạm dịch: Vịt: Hai năm trong cát dầu). Truyện kể về những khía cạnh lẩn khuất tại Canada: một quốc gia tự hào về đặc tính bình đẳng và vẻ đẹp tự nhiên, sự giàu có của đất đai và sự thân thiện của người dân.

An immense world: How animal senses reveal the hidden realms around us (tạm dịch: Thế giới bao la: Cách các giác quan của động vật tiết lộ những cõi ẩn quanh ta) của Ed Yong là cuốn sách khoa học duy nhất trong danh sách. Cuốn sách đã thu về những lời khen có cánh từ giới phê bình, lọt vào danh sách đề cử cho Huân chương Andrew Carnegie năm 2023 ở hạng mục phi hư cấu và danh sách sách hay năm 2022 của tờ The New York Times.

Danh sách do ông Obama đăng tải thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, nhiều người đã hăng hái bình luận, chia sẻ cảm nghĩ về những cuốn sách trong danh sách cũng như đưa ra gợi ý cho cựu tổng thống.