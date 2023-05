Những cuốn sách kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại

The Exorcist của William Peter Blatty. Với hơn 13 triệu bản được bán ra, The Exorcist đã giành được vị trí của mình trong danh sách này. Ra mắt năm 1971, tác phẩm kể chi tiết về việc Regan MacNeil, 11 tuổi bị ma quỷ chiếm hữu và hai linh mục cố gắng xua đuổi tà ma này. Vào tháng 9/2011, cuốn tiểu thuyết đã được Harper Collins tái bản để kỷ niệm 40 năm thành lập. Tác phẩm cũng có một số sửa đổi nhỏ do chính tác giả Blatty thực hiện. Ảnh: Amazon.