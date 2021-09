Những cuốn sách hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ

Không chỉ giúp trẻ nhận ra đâu là nguy hiểm, những cuốn sách này còn hướng dẫn bé phát triển tốt kỹ năng giữ an toàn cho bản thân.

Không phải lúc nào cha mẹ và người thân trong gia đình cũng có thể ở bên để đảm bảo sự an toàn cho các bé. Vì vậy, việc trau dồi các kỹ năng an toàn cho trẻ, giúp các con có thể tự bảo vệ bản thân là rất cần thiết.

Bộ sách Hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ em do NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành.

Hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ em: Nhiều tác giả. Người dịch: Dương Thanh Hoài. Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành.

Đây là bộ tranh truyện dành được niềm yêu mến của các bậc phụ huynh cũng như trẻ em Hàn Quốc. Bộ truyện gồm 10 cuốn với những tình huống gần gũi trong cuộc sống (an toàn vui chơi, giao thông, thực phẩm, bơi lội, dùng điện; phòng tránh bỏng, thiên tai, dịch bệnh...) sẽ giúp trẻ dễ dàng hình dung các tình huống bất ngờ để kịp ứng phó, bảo vệ an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Các tình huống như phòng tránh đuối nước, giữ an toàn khi đi dã ngoại, cách sử dụng đồ điện trong nhà để không bị giật... giúp các con nhận ra đâu là mối nguy hiểm, từ đó thận trọng hơn trong hành động.

Không chỉ giúp bé nhận ra đâu là mối nguy hiểm, bộ truyện còn giúp bé phát triển tốt kỹ năng giữ an toàn cho bản thân. Bên cạnh đó, trong quá trình giữ an toàn cho mình, các con cũng học được cách yêu thiên nhiên, giữ vệ sinh sạch sẽ hay cách giao tiếp, chơi chung với nhau như thế nào cho hòa hợp.

Sách Cẩm nang an toàn cho bé.

Cẩm nang an toàn cho bé. Tác giả: Vũ Tuấn Anh. Nhà xuất bản Thế giới và Nhã Nam phát hành. Sách gồm những câu chuyện về bốn bạn ham học hỏi mọi thứ xung quanh là Cún Đốm, Chuột Lang, Lạc Đà và Quạ Cận.

Qua các câu chuyện này, trẻ sẽ có thêm kiến thức để giữ cho mình được an toàn dù ở nhà hay ra bên ngoài. Chẳng hạn, các bé sẽ cần phải làm gì nếu bếp ga trong nhà bốc cháy, hay có người lạ đến gõ cửa nhà, qua bãi rác có nhiều mảnh sành vỡ, giữa đường gặp cơn mưa giông, đang đi siêu thị đột nhiên lạc bố mẹ...

Cẩm nang an toàn cho bé tập hợp rất nhiều kỹ năng an toàn cho trẻ với một trang là tranh vẽ, một trang là bí kíp an toàn dễ nhớ. Sách phù hợp với các bé khoảng 2 tuổi trở lên. Các bạn tầm 3 tuổi là có thể thuộc hết tất cả chỉ dẫn trong cẩm nang.

Khi đọc cẩm nang, bố mẹ nên lồng ghép thông tin cần nhớ cho bé như số điện thoại của mẹ là bao nhiêu, địa chỉ nhà mình như thế nào, giúp các bạn nhỏ ghi nhớ bài học sâu hơn.

Ngoài ra, sách có cả những tình huống an toàn với các bạn nhỏ thành phố và cả nông thôn như đi xe buýt, qua đường, trèo cây, tắm ao.

Sách Rèn kỹ năng an toàn và tự vệ cho trẻ.

Rèn kỹ năng an toàn và tự vệ cho trẻ: Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Mỹ thuật và Minh Long Books phát hành. Cuốn sách dựa trên các tình huống nguy hiểm trẻ có thể gặp phải.

Thông qua nhiều câu chuyện, cuốn sách đưa vào kiến thức cơ bản về giáo dục an toàn, đặt ra các tình huống để trẻ học cách đối phó.

Ngoài ra, cuốn sách cũng chỉ ra hậu quả của các tình huống, để trẻ có thể cảm nhận được như chính mình đã trải qua, từ đó giúp trẻ biết nên và không nên làm gì.