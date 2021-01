Những cuốn sách hay về trà

1. Lịch sử của trà (History of Tea): Lịch sử của trà là tác phẩm của Laura C. Martin, do dịch giả Nguyễn Huyền Linh chuyển ngữ và được NXB Dân Trí xuất bản. Cuốn sách sẽ đưa độc giả tham gia vào chuyến hành trình xuyên suốt hàng nghìn năm lịch sử để tìm hiểu trà, thứ đồ uống phổ biến nhất nhì thế giới. Từ đó, người ta có thể cảm nhận ảnh hưởng sâu sắc của trà tới đời sống con người. Ảnh: Neta Books.