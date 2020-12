Những cuốn sách hay về môn thể thao vua

The Flea - The Amazing Story of Leo Messi - Michael Part (2013): Leo Messi được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Nhưng để đi đến thành công này, Leo từng là cậu bé 13 tuổi nghe tiếng loa phát thanh cũng giật mình, phải tiêm hormone tăng trưởng mỗi ngày. Vượt qua đau đớn, vấp ngã, Messi đã thành công. Cuốn tiểu sử The Flea - The Amazing Story of Leo Messi (tựa tiếng Việt: Chuyện diệu kỳ của bọ chét - Leo Messi) do Michael Part chấp bút, hấp dẫn người đọc bởi câu chuyện hay, lối viết gần gũi. Tác phẩm thuật lại hành trình của Messi, từ lần đầu chạm vào trái bóng đến đỉnh vinh quang và lý giải vì sao cầu thủ người Argentina được mến mộ như vậy. Ảnh: Amazon.