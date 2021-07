Những cuốn sách hay về bảo vệ môi trường

4. No One is Too Small to Make a Difference - Greta Thunberg: Greta Thunberg không còn là một cái tên quá xa lạ đối với những người quan tâm đến môi trường thế giới. Nữ sinh 16 tuổi người Thụy Điển đã trở thành biểu tượng toàn cầu của phong trào bảo vệ môi trường vào cuối năm 2018 với nhiều phát ngôn và hoạt động mạnh mẽ. Cô bé đã truyền cảm hứng cho nhiều học sinh, sinh viên trên thế giới để giúp họ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề môi trường, khí hậu. Cuốn sách No One is Too Small to Make a Difference cũng là một trong những nỗ lực lan tỏa tinh thần đó. Ảnh: Home Smith.