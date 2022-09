Những cuốn sách hay nhất cho lứa tuổi mới lớn

The Outsiders là cuốn tiểu thuyết kinh điển dành cho lứa tuổi mới lớn của nhà văn S.E Hinton. Tác phẩm được Viking Press xuất bản lần đầu năm 1967. The Outsiders là câu chuyện dành cho những người trẻ, viết về những người trẻ - thế giới quan còn non nớt và cả những cảm xúc mãnh liệt của họ đối với cuộc đời. Đặc biệt, cuốn sách được viết khi tác giả mới 17 tuổi. Có lẽ vì vậy mà từng câu chữ trong The Outsiders đều như nói lên khát khao của tuổi trẻ. Nguồn: Behance.