Những cuốn sách dí dỏm mọi thời đại

Với Evelyn Waugh, độc giả có thể tha hồ lựa chọn bởi các cuốn tiểu thuyết Vile Bodies, Black Mischief, The Loved One và Decline and Fall đều gây ấn tượng mạnh với sự lém lỉnh. Tuy nhiên, Penguin Book đã lựa chọn Scoop (1938) như một tác phẩm châm biếm gay gắt về thế giới báo chí. Khả năng chế nhạo hành vi của Waugh được thể hiện một cách đầy khéo léo, khiến cho câu chuyện về một nhóm nhà báo không trung thực lan tỏa mạnh mẽ. Ảnh: SoundCloud.