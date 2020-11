Những cuốn sách giúp nữ hoàng truyền hình Mỹ vượt qua căng thẳng

When the Light of the World Was Subdued, Our Songs Came Through: a Norton Anthology of Native Nations Poetry là tuyển tập thơ được nhà thơ Mỹ Laureate Joy Harjo biên tập. Được xuất bản vào tháng 8/2020, tuyển tập này bao gồm tác phẩm của hơn 160 tác giả người Mỹ bản địa. Ảnh: Amazon.