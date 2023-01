Những cuốn sách giúp 'giải mã' mèo cưng nên đọc trong năm 2023

Tiến sĩ Zazie Todd, một chuyên gia về hành vi động vật, đã đưa ra gợi ý về những cuốn sách hay nhất giúp bạn hiểu được bí ẩn về chú mèo cưng của mình.

Mèo là loài động vật đáng yêu, thông minh, và cũng thường bị hiểu lầm. Nhưng những người yêu mèo hiểu rằng chúng không hành xử theo cách phù hợp với khuôn mẫu của xã hội.

Trong cuốn sách của mình có tên "Purr: The Science of Making Your Cat Happy", tiến sĩ Zazie Todd đã xem xét dưới góc nhìn khoa học về mèo, để hiểu được cách chúng khiến cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.

Bên cạnh đó, những cuốn sách thú vị khác dưới đây cũng giúp bạn hiểu và phát triển mối quan hệ của mình với mèo cưng.

Cat Sense: The Feline Enigma Revealed

Khoa học có thể giúp chúng ta nhìn thấy mèo như bản chất thực sự của chúng. Trong cuốn "Cat Sense", tiến sĩ John Bradshaw sẽ đưa chúng ta đi khám phá đặc điểm sinh học và hành vi của loài mèo.

Cuốn sách của McNamee giúp bạn hiểu hơn về mèo cưng của mình.

Trong đó, chúng ta biết về nguồn gốc địa lý và lịch sử của mèo, và cách những yếu tố đó hình thành hành vi của những "người bạn nhiều lông".

Các chương bao gồm giải thích cách mèo trở thành vật nuôi trong nhà, đời sống xã hội của mèo, suy nghĩ và cảm xúc cũng như thách thức mà loài mèo đang đối diện.

Các hình vẽ thú vị đi kèm với văn bản cùng các box thông tin cung cấp mẹo bổ sung để bạn chăm sóc tốt hơn chú mèo của mình.

"Cat Sense" là cuốn sách phải đọc nếu bạn muốn hiểu rõ về thú cưng của mình.

The Inner Life of Cats

Nếu muốn có một bản tóm tắt các nghiên cứu khoa học kỹ lưỡng về mèo, đặc biệt tập trung vào mèo con và sự phát triển loài này, thì " The Inner Life of Cats" (tạm dịch: Đời sống nội tâm của loài mèo) là cuốn sách dành cho bạn.

Trong giới khoa học, tác giả Thomas McNamee chia sẻ những câu chuyện về con mèo tên Augusta của anh, bị bỏ rơi giữa đống tuyết trong khu đất gần nhà anh khi còn là một chú mèo con.

McNamee đã mất nhiều công sức để tìm ra nhà tâm lý học là tiến sĩ Eileen Karsh, người có công trình quan trọng về sự phát triển của mèo con. Cuộc phỏng vấn và chuyến thăm của anh đến một đàn mèo hoang ở Rome, là một trong những điều nổi bật của cuốn sách này.

Người đọc sẽ hiểu sâu hơn về cách mèo tiến hóa và cách mèo con trưởng thành.

The Trainable Cat

Cuốn sách này của hai tiến sĩ John Bradshaw và Sarah Ellis bắt đầu từ tiền đề cho rằng chúng ta có thể làm cho cuộc sống của mèo tốt hơn bằng cách huấn luyện chúng đối phó với những vấn đề thiết yếu nhưng mèo thường không thích.

Mèo là thú cưng gần gũi với loài người nhưng cũng có nhiều bí ẩn. Ảnh: Anna Morgan.

Các chương đầu giải thích cách mèo học, giúp bạn đánh giá hình thức huấn luyện nào có lợi cho chúng, cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết để làm điều đó.

Các chương tiếp theo sẽ đưa bạn đi qua quá trình huấn luyện, giúp đỡ mèo của bạn trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, từ việc hòa đồng với trẻ em, làm quen con mèo khác và các vật nuôi khác, đến việc giúp chúng học cách được xử lý các tình huống.

"The Trainable Cat" được tiến sĩ Zazie Todd đánh giá là một cuốn sách thú vị, sâu sắc và thiết thực.

The Cat: A Natural History

Đây là một cuốn sách thường thức được viết dựa trên kiến thức khoa học, mang tính thông tin và giải trí của tác giả Sarah Brown.

Bắt đầu từ nguồn gốc của mèo nhà, chúng ta sẽ khám phá giải phẫu và các giác quan của mèo, hành vi và giao tiếp của chúng, mối quan hệ giữa mèo với con người và một số vấn đề mà mèo nuôi phải đối mặt.

Sau đó, cuốn sách có một thư mục mô tả ngoại hình và tính cách của các giống mèo khác nhau. Nếu bạn muốn chọn một phả hệ, tất cả thông tin bạn cần đều có ở đây.

"The Cat: A Natural History" được minh họa đẹp mắt bằng hình ảnh và hình vẽ của những chú mèo trên mỗi trang, thực sự là một cuốn sách sống động.

The Cat Personality Test

Có rất nhiều thứ chứa đựng trong cuốn sách nhỏ bé và thú vị này. Tiến sĩ Lauren Finka đã lấy những thông tin khoa học về mèo và biến chúng thành một bộ câu đố mà bạn có thể giải đáp thông qua quan sát chính con mèo của mình.

Thông qua quan sát, bạn sẽ hiểu hơn về đặc tính thú vị của loài mèo. Ảnh: Mark Allen Miller.

Kết quả sẽ đưa ra cho bạn các mẹo phù hợp để áp dụng lên mèo cưng của mình.

Các câu đố bao quát nhiều chủ đề, từ mối quan hệ của bạn với mèo cưng, hay lý giải những con mèo trong một ngôi nhà hòa thuận với nhau như thế nào, để tìm ra loại mèo nào phù hợp nhất với bạn.

Giữa các câu đố, phần "Góc Khoa học" cũng thảo luận về các nghiên cứu gần đây. Cuốn sách này là một tác phẩm dễ thương, hấp dẫn, thích hợp làm một món quà.

Decoding Your Cat

Nếu muốn biết cách ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về hành vi ở mèo, cuốn sách này do 3 tiến sĩ Meghan E Herron, Debra F Horwitz và Carlo Siracusa biên tập với phần giới thiệu của Steve Dale, là dành cho bạn.

Cuốn sách bắt đầu với cách thiết lập ngôi nhà cho mèo của bạn và một số mẹo về hành vi của mèo. Một số điều mà mọi người nghĩ là các vấn đề - chẳng hạn như cào cấu - thực ra là những hành vi bình thường của mèo, và nhiệm vụ của chúng ta là học cách thích ứng với chúng.

Cuốn sách của American College of Veterinary Behaviorists cho bạn biết khi nào cần tìm sự giúp đỡ và cách đưa mèo đến bác sĩ thú y.