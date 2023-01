Những cuốn sách giúp cải thiện cuộc sống trong năm mới

Để chuẩn bị một tinh thần tốt cho năm 2023 cũng như cách đối phó với nhiều vấn đề trong cuộc sống, bạn có thể tham khảo những tựa sách dưới đây.

Sách là nguồn tham khảo, học hỏi hữu ích để phát triển bản thân. Ảnh minh họa: Mental Health America (MHA)/Pexels.

Một năm mới khởi đầu hứa hẹn có những thay đổi và thẳng thắn mà nói, nhiều người sẽ có chút lo lắng, mệt mỏi. Để chuẩn bị cho năm mới với sự điềm tĩnh, lạc quan và thông thái, tạp chí Stylist gợi ý một số cuốn sách hỗ trợ giải quyết vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, tích cực.

The Joy Of Saying No của Natalie Lue

Dí dỏm, sâu sắc và khôn ngoan, Lue mô tả làm thế nào, ở tuổi 28, cô dường như đã nói "không" lần đầu tiên trong đời. Sau đó, Lue nhận ra rằng việc đáp ứng nhu cầu của người khác trước nhu cầu của bản thân đã ảnh hưởng đến đời sống tình cảm, công việc, gia đình và ý thức cá nhân của cô - một chủ đề sẽ gây được tiếng vang với nhiều phụ nữ.

Trong cuốn sách này, hãy cùng giải mã lý do chúng ta thường được nuôi dạy để trở thành những người luôn chiều lòng kẻ khác, điều đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến khả năng ủng hộ bản thân và cách thay ta đổi những khuôn mẫu đã có từ lâu.

Emotional Ignorance của Dr Dean Burnett

Burnett đưa chúng ta vào một cuộc hành trình khám phá ra rằng so với chúng ta kiểm soát cảm xúc của mình, cảm xúc có ảnh hưởng đến chúng ta về thể chất, tinh thần cũng như tình cảm nhiều hơn. Vì vậy, hãy dành thời gian đọc cuốn sách tuyệt vời này để thừa nhận rằng nếu không có cảm xúc, chúng ta sẽ không thể đau buồn, hối tiếc, ăn mừng hay yêu thương - hay nói một cách đơn giản - là một con người đúng nghĩa.

Good Relations đưa ra nhiều lời khuyên về các mối quan hệ trong cuộc sống.

The Career Change Guide của Rachel Schofield

Nếu đang cảm thấy buồn chán vì sống, làm việc trong một hoàn cảnh lặp đi lặp lại, bạn không cô đơn. Theo nghiên cứu của Đại học Birmingham, 6,5 triệu người lao động ở Vương quốc Anh có kế hoạch nghỉ việc để tìm kiếm vị trí tốt hơn vào năm 2023.

Cuốn sách của Rachel Schofield đưa ra một kế hoạch khả thi để hỗ trợ bạn, từ việc hệ thống lại bộ não, chuyển từ không gian an toàn hiện tại sang tích cực hoạch định chi tiết xem bạn muốn công việc mới của mình trông như thế nào.

The Blend của Tobi Asare

Cân bằng giữa việc làm mẹ và sự nghiệp là một câu hỏi hóc búa, cuốn sách này của Tobi Asare, người sáng lập My Bump Pay, sẽ giúp giải quyết tất cả vấn đề mà phụ nữ (và bạn đời của họ) gặp phải về việc xoay xở công việc khi có con.

Cuốn sách đề cập đến việc đàm phán thăng chức và tăng lương trong khi vẫn nghỉ thai sản, chia sẻ về chế độ nghỉ thai sản của cha mẹ, dịch vụ chăm sóc con cái phù hợp với nhu cầu và ngân sách cũng như cách quay lại nơi làm việc.

Good Relations của Janet Reibstein

Tạo dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp - từ người yêu, gia đình đến bạn bè, đồng nghiệp - có lẽ là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà con người cần có. Tuy nhiên, mọi người có thường dành thời gian để suy ngẫm về hành động của mình và cách tiếp cận một thành phần quan trọng như vậy cũng như mạng lưới hỗ trợ trong cuộc sống? Câu trả lời thường là "hầu như không bao giờ".

Vì vậy, nhà tâm lý học Janet Reibstein đưa ra những nền tảng hỗ trợ chúng ta xem xét lại: sự hợp tác giao tiếp tốt, sự đồng cảm, cách giữ bình tĩnh khi bị ai đó kích động và khắc phục những vấn đề đã xảy ra.