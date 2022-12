Những cuốn sách giúp bạn cân bằng tài chính trong năm mới

Những cuốn sách này sẽ giúp bạn học cách quản lý tiền lương, các khoản nợ, đầu tư, tạo quỹ và tiết kiệm cho tương lai.

Chúng ta sắp bước qua năm 2022 với nhiều biến động mạnh mẽ trong thị trường việc làm và vấn đề tài chính. Khủng hoảng chi phí sinh hoạt được dự báo là vấn đề mọi người tiếp tục đối mặt trong năm mới 2023.

Tuy nhiên, thực tế là nhiều người trong chúng ta không có nhiều kiến thức, hoặc ít quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân - con thuyền giúp bạn sống sót qua những biến động kinh tế.

Dưới đây là những cuốn sách về tài chính cá nhân, được viết bởi các chuyên gia trong ngành, giúp bạn học cách quản lý tiền lương, các khoản nợ, đầu tư, tạo quỹ và tiết kiệm cho tương lai.

Why Didn't They Teach Me This in School?

Cuốn sách của Cary Siegel, một giám đốc kinh doanh đã nghỉ hưu, đã trở thành món quà tốt nghiệp phổ biến dành cho học sinh cuối cấp 3 và sinh viên mới ra trường.

Tác giả đã nêu lên một vấn đề cần chú ý: chúng ta được dạy các môn học như Toán, Văn, ngoại ngữ ở trường nhưng không ai được dạy về cách quản lý chi tiêu cá nhân. Trong khi quản lý tiền bạc rất quan trọng với người trưởng thành.

Nhiều bài học quan trọng trong cuốn sách của Cary Siegel sẽ giúp bạn nâng cao nhạy bén về quản lý tiền bạc. Ảnh: Kyaw Wai Yan Tun.

"Why Didn't They Teach Me This in School?" bao gồm 8 bài học quan trọng tập trung vào 99 nguyên tắc giúp nâng cao sự nhạy bén trong quản lý tiền bạc của bất kỳ cá nhân nào.

Chúng là những nguyên tắc thực tế mà tác giả đã học được khi ông xây dựng, quản lý tài chính của mình.

Không giống như nhiều tài liệu về quản lý tiền cá nhân phức tạp khác, cuốn sách này dễ đọc, dễ hiểu, tập trung nhiều vào khía cạnh định tính hơn là định lượng của quản lý tiền bạc cá nhân.

The One-Page Financial Plan

Nếu đang bối rối khi nói đến tiền bạc, không biết liệu đâu là cách đầu tư đúng đắn hay đối phó với những thách thức tài chính bất ngờ, "The One-Page Financial Plan" (Kế hoạch tài chính trên một trang giấy) của Carl Richards sẽ giúp bạn giải đáp bí ẩn về cách quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả.

Richards là một nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận và là cây viết cho chuyên mục của The New York Times.

Tác giả không chỉ giúp độc giả tìm ra mục tiêu tài chính của mình mà còn giúp họ biết làm thế nào để đạt được mục tiêu đó bằng một kế hoạch đơn giản, chỉ dài một trang. Bất kể biến động nào xảy ra, cuốn sách này sẽ thu hẹp khoảng cách giữa vị trí bạn đang đứng với nơi bạn muốn đến.

The Total Money Makeover

Quản lý nợ là một điều quan trọng trong việc cân bằng tài chính cá nhân. Bạn sẽ học được nhiều thứ trong "The Total Money Makeover" của Dave Ramsey, tác giả và doanh nhân người Mỹ.

Quản lý nợ là điều quan trọng để giúp bạn cân bằng tài chính cá nhân. Ảnh: Free to Pursue.

Cuốn sách bán chạy nhất của tờ New York Times này đưa ra giải thích không chút rườm rà về cách thoát khỏi nợ nần và cải thiện tình hình tài chính của bạn bằng việc tránh những cạm bẫy phổ biến như thuê để sở hữu, mua trước trả sau hoặc sử dụng tín dụng.

Tác giả cũng đưa ra nhiều lời khuyên chắc chắn về việc thành lập một quỹ khẩn cấp, tiết kiệm cho đại học và nghỉ hưu, cũng như làm thế nào để trả nợ thành công với “Phương pháp quả cầu tuyết”.

Rich Dad Poor Dad

Nhiều người trong chúng ta từng nghe qua về cuốn "Cha giàu cha nghèo" của Robert Kiyosaki, và có lý do chính đáng để cuốn sách này nổi tiếng suốt hai thập kỷ.

Đây được xem là một trong số tác phẩm về tài chính cá nhân phổ biến mọi thời đại, được dịch ra hàng chục thứ tiếng và bán ra khắp thế giới.

"Rich Dad Poor Dad" đưa đến nhiều bài học giá trị về tiền bạc. Ảnh: Money Playschool.

Trong đó Kiyosaki những gì ông học được khi trưởng thành với hai người cha - cha ruột của ông là một người nghèo, và cha của bạn thân là một người giàu có - cũng như cách hai người đàn ông đã định hình suy nghĩ của ông về tiền bạc và đầu tư.

Những bài học đó bao gồm cách bạn không cần kiếm nhiều tiền để làm giàu, giải thịch sự khác nhau giữa làm việc vì tiền và để tiền làm việc cho bạn.

The Psychology of Money

Cuốn sách của Morgan Housel đưa cho bạn góc nhìn tâm lý về sử dụng tiền bạc. Nó bao gồm nghiên cứu thú vị về cách cái tôi, định kiến và cả niềm tự hào cá nhân đã ảnh hưởng đến cách tiêu tiền của chúng ta như thế nào.

Các vấn đề tiền bạc như đầu tư, tài chính cá nhân và quyết định kinh doanh thường được dạy như một lĩnh vực dựa trên toán học, nơi dữ liệu và công thức cho chúng ta biết chính xác phải làm gì.

Nhưng trong thế giới thực, người ta đưa ra quyết định tài chính tại bàn ăn tối, hoặc trong phòng họp, nơi lịch sử cá nhân, quan điểm riêng về thế giới, cái tôi, niềm tự hào, hành vi tiếp thị và những động cơ kỳ quặc được trộn lẫn với nhau.

"The Psychology of Money" cung cấp cho người đọc các mẹo và công cụ để chống lại thành kiến dưới dạng 19 truyện ngắn tập trung vào cùng một chủ đề.