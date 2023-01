Những cuốn sách được đón chờ trong năm 2023

Từ Paul Auster đến Margaret Atwood, nhiều tác giả nổi bật sẽ cho ra mắt tác phẩm mới trong năm nay.

Các cây bút nổi tiếng toàn cầu, những tác giả đoạt giải thưởng danh giá dự kiến ra mắt sách trong năm nay. Tác phẩm của họ được độc giả đón đợi.

Tháng một

Ở mảng phi hư cấu, độc giả có lẽ sẽ ngóng chờ Bloodbath Nation của Paul Auster. Tác giả này được độc giả Việt biết đến nhiều với tác phẩm The invention of solitude (Khởi sinh của cô độc). Với Bloodbath Nation, Paul Auster sẽ bàn về lịch sử 200 năm của thứ văn hóa sử dụng súng của nước Mỹ.

Mảng sách hư cấu dự kiến chào đón màn tái xuất của Bret Easton Ellis với tiểu thuyết The Shards. Tiểu thuyết này đánh dấu sự trở lại sau 13 năm kể từ tác phẩm cuối cùng của Ellis.

Bret Easton Ellis nổi tiếng với những tác phẩm như American Psycho, Less than zero (Như không hề có), The Rules of Attraction (Ở giữa thanh xuân trống rỗng). Với The Shards, Ellis có vẻ như tiếp tục sở trường của mình như một cây viết châm biếm cừ khôi, đem đến nhiều bình luận xã hội sâu sắc. Tiểu thuyết mới của Ellis tập trung vào một nhóm sinh viên toàn cậu ấm cô chiêu ở Los Angeles bị một tên sát nhân hàng loạt rình rập.

Sau 13 năm, Bret Easton Ellis trở lại với tiểu thuyết mới. Ảnh: Franco Origlia.

Tháng hai

Công chúng đang mong ngóng công trình mới của Salman Rushdie - Victory City. Theo giới thiệu của Nhà xuất bản Cape, đây là một bản dịch của một sử thi cổ đại, khám phá sự trỗi dậy và sụp đổ của một thành phố giả tưởng ở Ấn Độ, đồng thời khai thác chủ đề về tiếng nói của phụ nữ trong xã hội.

Tháng ba

Margaret Atwood, tác giả Chuyện người tùy nữ, sẽ xuất bản tập truyện ngắn mang tên Old babes in the wood. Nói về tác phẩm mới, Margaret Atwood chia sẻ: “Old babes in the wood là một tuyển tập hỗn hợp. Có cả vị ngọt lẫn vị đắng, giống cuộc đời. Một câu chuyện về một con ốc sên liệu thật ra có phải là một câu chuyện về tuổi già? Có lẽ. Những người ta yêu thương liệu có bao giờ thực sự mất đi? Có lẽ không. Mèo có đúng như những gì chúng tỏ ra? Hầu như không bao giờ".

Bên cạnh đó, Patrick Ness, tác giả A monster's call (Quái vật ghé thăm) và loạt truyện Chaos Walking, cũng trở lại với tác phẩm dành cho tuổi teen. Được biết, tiểu thuyết tên Different for boys, kể câu chuyện xoay quanh những băn khoăn về tính dục và tính nam của một cậu thanh niên đồng tính.

Tháng tư

Con gái của nữ sĩ Sylvia Plath - Frieda Hughes - sẽ xuất bản cuốn sách tên George: A Magpie Memoir. Frieda Hughes viết về tình cảm đặc biệt của bà dành cho chú chim ác bà đã cứu và nuôi tại vùng nông thôn xứ Wales.

Tháng năm

Deborah Levy, tác giả tiểu thuyết được đề cử Booker -Sữa nóng, tái xuất với tác phẩm mang tên August Blue, kể về một phụ nữ đuổi theo một người có ngoại hình giống mình qua khắp châu Âu - một cuộc điều tra danh tính đầy bí hiểm.

Shehan Karunatilaka giành giải Booker năm 2022 với tiểu thuyết The seven moons of Maali Almeida. Ảnh: Daniel Leal/AFP.

Ngoài ra, một số nhà văn đương đại mới nổi trên thế giới như Naoise Dolan (tác giả Exciting times), Rebecca F Kuang (tác giả Babel) cũng sẽ ra mắt tác phẩm mới mang tên The happy couple và Yellow face.

Diễn viên từng đoạt 2 giải Oscar - Tom Hank - cũng ra mắt tiểu thuyết đầu tay The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, thuật lại hành trình 8 thập kỷ từ một cuốn truyện tranh đến bộ phim siêu anh hùng với doanh thu hàng triệu đôla Mỹ.

Tháng sáu

Nhà xuất bản Hamish Hamilton sẽ giới thiệu tập tiểu luận On women của Susan Sontag, một trong những nhà nữ quyền có ảnh hưởng nhất của thế kỷ XX.

Tháng bảy

Shehan Karunatilaka, người nhận giải Booker 2022, trở lại với tập truyện ngắn hài hước và đầy "bất ổn" mang tên The birth tottery & other surprises.

Colson Whitehead, tác giả của The Underground Railroad (Tuyến hỏa xa ngầm), sẽ cho ra mắt tiểu thuyết mang tên Crook manifesto. Đây sẽ là tập 2 của tiểu thuyết trinh thám-lịch sử Harlem Shuffle xuất bản năm 2021.

Colson Whitehead sẽ xuất bản phần tiếp theo của Harlem Shuffle. Tranh: Daniela Alfieri/The sunday Times.

Tháng tám

Nhà kinh tế học David McWilliams sẽ cho ra mắt sách Money. Tác phẩm là một cuộc khám phá sâu rộng về ý nghĩa và cơ chế của đồng tiền, với bối cảnh từ Con đường Tơ lụa đến Phố Wall.

Tháng chín

Mary Beard, một trong những nhà nghiên cứu văn hóa cổ đại nổi tiếng nhất nước Anh, sẽ ra mắt sách Emperor of Rome, nghiên cứu sâu rộng về các hoàng đế La Mã, từ những người quyền lực nhất đến những kẻ trụy lạc nhất.

Cựu bộ trưởng đảng Bảo thủ ở Mỹ viết sách bàn về những gì đang diễn ra trong nền chính trị hiện đại. Sách tên Power failures và được nhà xuất bản Cape ấn hành.

Zadie Smith, một trong những nhà văn đương đại đình đám nước Anh đầu thế kỷ XXI, trở lại với tiểu thuyết The Fraud. Tác phẩm kể về một người đàn ông nô lệ bỗng phải lên tòa làm chứng. The Fraud được lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật ở London và Jamaica thời Victoria, một câu chuyện về sự lừa dối và tính đạo đức giả.

Tác giả từng giành Giải Booker sẽ có tiểu thuyết mới tên The Wren, The Wren. Tác phẩm theo chân ba thế hệ của một gia đình Ireland, từ những năm 1970 đến nay. Một tiểu thuyết bàn về tình yêu ở những khía cạnh tinh thần, sự lãng mạn, tình dục...

Lauren Groff, tác giả Fates and Furies (Định mệnh và Cuồng nộ) tái xuất với một câu chuyện kiểu Robinson Crusoe phiên bản nữ - tiểu thuyết The vaster wilds. Trong tác phẩm này, một hầu gái trẻ tuổi người Anh đã chạy trốn khỏi một khu trại thuộc địa đang chết dần chết mòn, để rồi lạc vào vùng hoang dã nước Mỹ.

Tháng mười

Một cuốn hồi ký chưa đặt tên của Jada Pinkett Smith sẽ thuật lại quá trình trưởng thành khó khăn của nữ diễn viên này ở Baltimore cho đến cuộc hôn nhân đầy sóng gió với Will Smith, nam diễn với scandal đình đám tại lễ trao giải Oscar năm ngoái.

Triết gia nổi tiếng Alain de Botton sẽ cho ra mắt sách mới - A therapeutic journey. Cuốn sách được giới thiệu như một cẩm nang chăm sóc sức khỏe tâm lý.