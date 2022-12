Những cuốn sách được chuyển thể phim gây chú ý

Bộ phim phiêu lưu giả tưởng The School for Good and Evil trên Netlix đã làm sống lại tác phẩm cùng tên năm 2013 của Soman Chainani. Bộ phim được phát hành vào ngày 18/10, có sự tham gia của nhiều diễn viên như Sophia Anne Caruso (vai Sophie), Sofie Wylie (vai Agatha), cùng Charlize Theron, Kerry Washington và Dương Tử Quỳnh. Trong The School for Good and Evil, hai người bạn thân Sophie và Agatha được chọn theo học tại một ngôi trường đầy ma thuật, nơi những người trẻ tuổi được đào tạo để trở thành anh hùng và kẻ ác trong truyện cổ tích. Ảnh: The Insider.