Những cuốn sách định hình ngòi bút sáng tác của Lana Del Rey

Bên cạnh "Lolita" hay thơ ca Sylvia Plath, Lana Del Rey còn lấy cảm hứng từ nhiều tác phẩm văn chương khác như "Hollywood Babylon", "The Master Key System"...

Nữ ca sĩ Lana Del Rey. Ảnh: Charlotte Wales/Dazed.

Những năm đầu trong sự nghiệp, người ta tìm và biết đến hình tượng "Nữ hoàng sầu muộn Hollywood" của Lana Del Rey qua những chủ đề nhạy cảm cô đưa vào các ca khúc của mình: nỗi buồn sâu thẳm, rượu thuốc, bạo lực, những vấn đề về tâm lý.

Nhưng liệu chỉ viết về những chủ đề như vậy có đủ níu kéo đám đông yêu nghệ thuật? Không, cái hồn trong tác phẩm của Del Rey nằm ở tư duy viết lời của nữ ca sĩ. Điều làm nên nét độc đáo trong khả năng sáng tác những vần nhạc chính là cách Lana Del Rey đưa tình yêu văn chương vào công việc của mình.

Lolita, Quả chuông ác mộng, Gasby vĩ đại, Romeo và Juliet... là những nguồn cảm hứng văn chương quá hiển hiện trong âm nhạc Lana Del Rey, nhưng còn những tác phẩm ít nổi hơn thì sao? Dưới đây là 5 cuốn sách đã phần nào định hình nên chất nhạc của Lana.

Hollywood Babylon - Kenneth Anger

Sách Hollywood Babylon của Kenneth Anger. Ảnh: Minotavros Books.

Vào năm 2015, Del Rey đã chia sẻ với Billboard về một số tựa sách yêu thích của mình. Cuốn đầu tiên cô nhắc đến chính là Hollywood Babylon. Tác giả Kenneth Anger, cựu diễn viên điện ảnh nhí, là một trong những nhà làm phim underground hàng đầu của Mỹ. Phim của ông kết hợp chủ nghĩa siêu thực với chủ nghĩa đồng tính luyến ái và chủ nghĩa huyền bí, được mô tả là có chứa "chất khiêu dâm, yếu tố tài liệu, phim tâm lý". Ông là một trong những nhà làm phim người Mỹ đồng tính công khai đầu tiên và có vai trò quan trọng trong việc phổ biến văn hóa đồng tính đến điện ảnh.

Cuốn Hollywood Babylon ban đầu được xuất bản ở Paris và nhanh chóng trở thành một “cult book” (loại sách thu hút được một nhóm độc giả trung thành). Sách xoay quanh những vụ bê bối gây chấn động, những lời đồn nóng bỏng ở kinh đô điện ảnh Hollywood đầu những năm 1970. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Hollywood Babylon được Lana Del Rey đọc và chia sẻ, khi mà nữ ca sĩ nổi tiếng là một người có tình yêu to lớn với điện ảnh và các minh tinh màn bạc của những thập kỷ trước.

The Master Key System - Charles F. Haanel

“The Master Key System của Charles F. Haanel là cuốn sách cần thiết cho bất kỳ ai đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Nó là Bố già (The Godfather) của tất cả sách viết về cách đi đến đến thành công và sự thanh thản tâm hồn”, Del Rey trả lời tạp chí The Fader năm 2011 khi được hỏi về cuốn sách nào nhất định phải đọc một lần trong đời.

Tác phẩm vượt thời gian của Charles F. Haanel, viết về các kỹ thuật để mở khóa suy nghĩ như một năng lượng và sức mạnh sáng tạo. Luật hấp dẫn của The Master Key System có thể giúp khám phá con đường dẫn đến thành công. Quan điểm của cuốn sách cho rằng tiềm thức có thể giải quyết mọi vấn đề. Một ý tưởng có thể trị giá hàng triệu đôla Mỹ nếu được đặt trong đúng tâm trí tích cực. Ngược lại, lo lắng, sợ hãi và những suy nghĩ tiêu cực sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

Forbidden Gates - Tom và Nita Horn

Tiếp tục chia sẻ với tạp chí The Fader, Del Rey chọn Forbidden Gates là một tác phẩm đáng đọc khác, một quyển Lana đang nghiền ngẫm dở khi ấy - năm 2011.

Tác phẩm này là cách mà cô làm quen với những tiến bộ lớn của khoa học kỹ thuật, với sự bùng nổ của công nghệ cao đang phát triển như vũ bão hàng năm. “Bây giờ đang là năm 2011 và chúng ta nên biết chính xác tốc độ phát triển của công nghệ - từ việc hiểu điều khiển học cho đến biết rằng các sinh vật sống đang được tạo ra một cách tổng hợp. Trong thế giới của tôi, cuộc sống luôn không chỉ là âm nhạc và nghệ thuật mà còn là về khoa học và sự hiểu biết chúng ta đến từ đâu”.

The Road to Paradise Island - Victoria Holt

Tác phẩm văn học của Victoria Holt (1910-1993) được ưa chuộng bởi nhiều độc giả nữ. Tuy chưa từng trực tiếp nhắc đến cuốn sách này, nhưng Del Rey đã ngầm ám chỉ sự trân trọng của mình với tác phẩm trong trailer quảng bá album Honeymoon năm 2015. Trong đoạn clip ngắn ngủi, người xem thấy nữ ca sĩ đang ngồi đọc cuốn sách The Road to Paradise Island tại sân sau khu vườn tràn ngập hoa cỏ của nhà mình.

The Road to Paradise Island xoay quanh Annalice Mallory, cô con gái được bao bọc của một gia đình làm bản đồ và chuyến phiêu lưu của cô sau khi phát hiện ra cuốn nhật ký khó hiểu của tổ tiên cùng một tấm bản đồ về một hòn đảo xa xôi bí ẩn.

Philip, anh trai của Annalice, bị thu hút bởi lời hứa về sự giàu có không thể so sánh được, đã dấn thân vào hành trình tìm đến hòn đảo và biệt tăm từ bấy. Cuộc tìm kiếm anh trai của Annalice và những bí mật của cuốn nhật ký đã dẫn dắt cô qua những tiền đồn thú vị nhất thế giới. Điểm đến cuối cùng của cô là hòn đảo nhiệt đới của Biển Nam, nơi cô gặp phải hiểm họa thót tim và cả một ước hẹn tình yêu.

Lana Del Rey và cuốn The Road to Paradise Island của Victoria Holt trong clip quảng bá cho album Honeymoon.

Think and Grow Rich - Napoleon Hill

Cuối cùng là cuốn sách có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của Del Rey, cuốn sách đã thay đổi hoàn toàn định hướng tương lai của ca sĩ trong những năm tháng sinh viên: Think and Grow Rich của Napoleon Hill.

Vào thời điểm còn là một sinh viên trẻ tại trường kinh doanh Fordham, Lana từng tin rằng bản thân sẽ không thể đạt được thành công trong lĩnh vực âm nhạc. Tuy nhiên, suy nghĩ của cô đã thay đổi sau khi đọc Think and Grow Rich.

Trao đổi cùng huyền thoại âm nhạc Elton John trong số báo Musicians on Musicians của Rolling Stone, Del Rey nói: “Sau năm thứ nhất đại học, cháu đã đọc Think and Grow Rich của Napoleon Hill. Cuốn sách không chỉ nói về tiền. Nó còn đề cập đến việc buông bỏ những điều không cần thiết, ngoại trừ điều dẫn đến mong muốn lớn nhất của bạn. Và cháu nghĩ: 'Mong muốn lớn nhất của cháu là được hát'. Vì vậy, cháu đã đổi sang chuyên ngành triết học dù nhiều người nói rằng cháu sẽ không bao giờ kiếm được một công việc với chuyên ngành này”.