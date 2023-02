Những cuốn sách dành cho người mê đồng hồ

Từ lịch sử phát triển cho đến cuộc đời của nhà chế tác kiệt xuất, dưới đây là những cuốn sách đáng đọc về đồng hồ.

Hiện nay, đồng hồ không chỉ để phục vụ mục đích xem giờ. Chúng còn được xem là món đồ thể hiện gu thẩm mỹ cũng như cá tính riêng biệt. Theo đó, bạn sẽ cần nền tảng kiến thức cơ bản và vững chắc để có được những sản phẩm sành điệu và hợp gu nhất.

Dưới đây, The New York Times giới thiệu một số cuốn sách tiêu biểu giúp bạn hiểu sâu hơn về đồng hồ.

Horology

Tác giả: Barry B. Kaplan

Với mong muốn chia sẻ tình yêu và góc nhìn toàn diện về đồng hồ, tác giả Barry B. Kaplan quyết định viết Horology: An Illustrated Primer on the History, Philosophy, and Science of Time, with an Overview of the Wristwatch and Watch Industry.

Ông bắt đầu viết cuốn sách này vào năm 2017 và hoàn thành vào tháng 7/2021. Chủ đề cuốn sách xoay quanh các bộ sưu tập đồng hồ chung thương hiệu hoặc phong cách và cách bảo quản chúng.

Bên cạnh đó, độc giả sẽ được giới thiệu đến 100 mẫu đồng hồ khác nhau. Nổi bật, bạn sẽ biết về một phần nhỏ của chiếc đồng hồ Ai Cập cổ đại từ thời Ptolemaic hay mẫu đồng hồ cơ Patek Philippe Celestial đường kính 42 mm được làm từ bạch kim bắt mắt.

Mẫu đồng hồ vĩnh cữu Jaeger-LeCoultre Atmos 2014 chạy bằng áp suất không khí cùng chiếc đồng hồ cát Ikepod Steel Nanoball Timer của nhà thiết kế lừng danh Marc Newson cũng là một vài đại diện tiêu biểu khác xuất hiện trong sách.

The Style of Time: The Evolution of Wristwatch Design

Tác giả: Mara Cappelletti

Thiết kế của đồng hồ từ những năm 1900 đến những năm 2000 là nội dung chính của The Style of Time: The Evolution of Wristwatch Design.

Trong cuốn sách 272 trang này, tác giả Mara Cappelletti chia sẻ rằng thập kỷ đầu tiên của những năm 1900 báo hiệu thay đổi mới mẻ về cách đồng hồ được đeo trên tay.

Theo đó, bà tiếp tục mô tả sự phát triển về mặt thiết kế qua nhiều khía cạnh như thời trang, nghệ thuật, công nghệ, xã hội lẫn chính trị ở từng thời kỳ khác nhau.

Chẳng hạn, đồng hồ những năm 1920, tiêu biểu là chiếc Jump Hour của thương hiệu Breguet, phản ánh sự len lỏi của Art Deco (trường phái nghệ thuật và trang trí mang tính chiết trung hình thành tại thành phố Paris vào thập niên 1920 và lan rộng ra toàn thế giới trong thập niên 1930) vào đồng hồ với phần mặt số hình chữ nhật.

Thêm vào đó, Cappelletti giới thiệu một loạt sản phẩm có tính năng hoặc diện mạo mang tính đột phá, làm thay đổi lịch sử đồng hồ. Tiêu biểu có thể kể đến mẫu Oyster ra mắt năm 1926 của thương hiệu Rolex. Đây được xem là chiếc đồng hồ đeo tay chống nước đầu tiên trên thế giới.

Bà còn đào sâu câu chuyện đằng sau phiên bản năm 1957 của dòng Speedmaster thuộc hãng Omega. Sản phẩm này vốn được sản xuất dành cho những tay lái xe đua. Tuy nhiên, mẫu đồng hồ CK2998 Speedmaster đã được phi hành gia người Mỹ Walter Schirra mang theo mình trên hành trình không gian thực hiện năm 1962.

De Bethune: The Art of Watchmaking

Tác giả: Arthur Touchot

The Art of Watchmaking thuộc thể loại chuyên khảo được viết bởi Arthur Touchot, trưởng bộ phận chiến lược quốc tế kiêm chuyên gia về đồng hồ tại công ty điện tử đa quốc gia Philips.

Ra mắt vào dịp kỷ niệm 20 thành lập thương hiệu De Bethune, cuốn sách này đi sâu vào hoàn cảnh lớn lên, lối sống và cách tiếp cận đồng hồ đầy sáng tạo của Denis Flageollet, người đồng sáng lập De Bethune kiêm thợ đồng hồ.

Sự ảnh hưởng của những yếu tố này lên các sản phẩm cá nhân của ông cũng sẽ được đề cập trong sách.

Bên cạnh những mẫu đồng hồ Denis Flageolet chế tác, độc giả còn có thể tìm thấy những hình ảnh đời thường của ông.

Sinh ra ở Pháp vào năm 1962, Denis Flageolet nối gót cha, ông nội và ông cố theo nghiệp chế tạo đồng hồ. Ông dành nhiều thời gian phục chế đồng hồ cổ cho các viện bảo tàng và sau đó tham gia phát triển bộ chuyển động cho các thương hiệu như Breguet cùng với các đồng nghiệp Techniques Horlogères Appliquées (T.H.A.), nhà sản xuất và thiết kế đồng hồ.

Đến năm 2002, ông mới cùng nhà sưu tập đồng hồ David Zanetta sáng lập nên De Bethune. Tên thương hiệu lấy cảm hứng từ Chevalier de Bethune, người phát minh ra bộ thoát cho đồng hồ quả lắc và sau đó đem tặng cho nhà vua Bồ Đào Nha vào năm 1727.

Với 220 trang, The Art of Watchmaking giới thiệu gần 200 chiếc đồng hồ của thương hiệu De Bethune. Đặc biệt phải kể đến DB1, đồng hồ đếm giờ (chronograph) đường kính 42mm đầu tiên của hãng. Cuốn sách mô tả chi tiết những đổi mới Flageollet đặt vào mẫu đồng hồ này như tourbillon (bộ phận của đồng hồ với cơ chế tự động quay) bằng titan và silicon bên trong chiếc lồng nhẹ quay trên trục mỗi 30 giây.

Tác phẩm sắp ra mắt

Trong năm 2023, kha khá tác phẩm cùng chủ đề đồng hồ sẽ được ra mắt. Nổi bật, Timeless Treasures: The Fascination of Certified Pre-Owned Watches - cuốn sách tổng hợp phân tích từ sáu chuyên gia trong ngành viết bởi Ralph Jahns - được dự kiến có mặt vào tháng 5 ở Đức và tháng 7 ở Mỹ.

Sắp tới, bạn cũng có thể đón đọc The Watch Book: Oris and the Watchmaking History of Switzerland của tác giả Gisbert L. Brunner hay ấn bản thứ ba của The Cartier Tank Watch được viết bởi Franco Cologni.