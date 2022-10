Những cuốn sách dành cho 12 cung hoàng đạo

Cung Song Tử (21/5-20/6): Cuốn The Circle của Dave Eggers khai thác được tư duy am hiểu công nghệ của một Song Tử. Lấy bối cảnh một công ty quảng bá và tôn vinh việc sử dụng công nghệ để làm cho cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn, The Circle đã thực hiện rất tốt việc nắm bắt những mặt tích cực cũng như tiêu cực trong việc tiêu dùng công nghệ hiện tại. Đây là cuốn sách tuyệt vời khiến người ta nghĩ về cách chúng ta sử dụng công nghệ và nó hay đến nỗi đã được chuyển thể thành phim với sự tham gia Emma Watson và Tom Hanks. Ảnh: NY Post.