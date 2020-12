Những cuốn sách có tranh minh họa ấn tượng năm 2020

Những cuốn sách dưới đây là minh chứng cho việc tranh minh họa đẹp mắt góp phần giúp các tác phẩm đến gần hơn với bạn đọc.

Năm 2020 chứng kiến loạt ấn phẩm sách với tranh minh họa chất lượng đến từ đội ngũ họa sĩ trẻ của Việt Nam. Dưới đây là những cuốn sách có tranh minh họa ấn tượng trong năm 2020.

Ấn tượng Hà Nội - Từ kí họa những công trình thời Pháp - Nhiều tác giả

Cuốn sách Ấn tượng Hà Nội của Nhóm Kí họa đô thị Hà Nội. Ảnh: Wings Books.

Cuốn artbook Ấn tượng Hà Nội là tác phẩm của Nhóm Kí họa đô thị Urban Sketchers Hanoi) - Nhóm tác giả được trao tặng giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" năm 2019. Sách ghi lại câu chuyện và hình ảnh của Hà Nội qua những công trình kiến trúc thời Pháp.

Sách tập hợp gần 150 bức tranh minh họa độc đáo bằng nhiều chất liệu khác nhau đến từ các tác giả, kiến trúc sư, họa sĩ chuyên và không chuyên có chung một tình yêu với Hà Nội.

Lần lượt qua những bức tranh, hình ảnh của những công trình lớn như Nhà hát Lớn, Ga Hà Nội, Phủ chủ tịch, Bưu điện Bờ hồ… và cả những công trình nhỏ như các căn biệt thự cổ kính đều hiện ra sống động trước mắt người đọc.

Ấn tượng Hà Nội do Wings Books - Thương hiệu sách trẻ của NXB Kim Đồng phát hành bìa cứng, in trên chất liệu giấy dày dặn, màu sắc rõ nét và thu hút. Sách còn được in song ngữ Việt - Anh nhằm phục vụ bạn đọc Việt Nam và quốc tế, cho những ai muốn tìm hiểu thêm về một phần lịch sử phát triển của đô thị Á Đông này.

Việt Nam dọc miền du ký - Lê Rin

Cuốn sách Việt Nam dọc miền du ký. Tranh: Lê Rin.

Cuốn artbook Việt Nam dọc miền du ký là hành trình khám phá mọi miền đất nước hình chữ S xinh đẹp bằng tranh vẽ của họa sĩ trẻ Lê Rin. Trong tập 1, Lê Rin đưa người đọc đến 8 vùng miền bao gồm An Giang, Cần Thơ, Hà Giang, Hội An, đảo Lý Sơn, Ninh Thuận, Phú Yên, Sa Pa để khám phá về phong cảnh, kiến trúc, ẩm thực và văn hóa tại những nơi đây.

Cuốn sách có hơn 300 tranh vẽ màu nước của họa sĩ Lê Rin, tái hiện lại vẻ đẹp đất nước Việt Nam, và đặc biệt là các làng nghề truyền thống như nghề đan lọp Thới Long ở Cần Thơ, nghề đan võng gai Khánh Nhơn tại Ninh Thuận, hay nghề gốm làng Thanh Hà tại Hội An… Các minh họa của Lê Rin được vẽ lại tỉ mỉ, công phu và phản ánh chân thực nhất từng công đoạn cơ bản trong nghề.

Việt Nam dọc miền du ký là món quà mà Lê Rin dành tặng cho cha mẹ, những người chưa từng có một chuyến du lịch đúng nghĩa, để cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của đất nước - con người Việt Nam qua những trang sách nghệ thuật. Cuốn sách do Thái Hà Books kết hợp với NXB Lao động phát hành theo hai phiên bản bìa cứng và bìa mềm.

Truyện Kiều tự kể - Tác giả: Cao Nguyệt Nguyên, Minh họa: 12 họa sĩ

Ấn bản sách Truyện Kiều tự kể của tác giả Cao Nguyệt Nguyên và nhóm họa sĩ. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Truyện Kiều tự kể là cách tiếp cận mới mẻ của tác giả trẻ Cao Nguyệt Nguyên tới tác phẩm kinh điển Truyện Kiều của Nguyễn Du. Bằng cách kể lại câu chuyện của 12 nhân vật bao gồm Thúy Vân, Đạm Tiên, Kim Trọng, Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh, Thúc Sinh, Hoạn Thư, Từ Hải, Hồ Tôn Hiến, Giác Duyên và Thúy Kiều, cuốn sách mang đến góc nhìn rõ hơn về cuộc đời và thân phận của họ.

12 nhân vật này được 12 họa sĩ, nhóm họa sĩ minh họa bằng những bức tranh sinh động, với góc nhìn táo bạo và hiện đại. Những nhân vật được thể hiện độc đáo, đầy biến hóa vừa trung thành với nguyên tác nhưng cũng có nét đột phá riêng.

Xâu chuỗi tất cả câu chuyện tự thuật và tranh minh họa trong Truyện Kiều tự kể, người đọc có được một phiên bản Truyện Kiều bằng ngôn ngữ của nhân vật và đường nét, sắc màu. Truyện Kiều tự kể chỉ có một ấn bản bìa cứng, in trên chất giấy cao cấp, sang trọng do NXB Kim Đồng phát hành.

Số đỏ - Tác giả: Vũ Trọng Phụng, Minh họa: Thành Phong

Ấn bản sách Số đỏ của Vũ Trọng Phụng do Thành Phong minh họa. Ảnh: Đông A.

Ấn bản Số đỏ xuất bản năm 2020 được in lại theo bản in của Lê Cường Editeur MCMXXXVIII (1938). Đây là bản Số đỏ đầu tiên được in đầy đủ và cũng là bản sách duy nhất được in khi tác giả Vũ Trọng Phụng còn sống.

Thêm vào đó, tranh minh họa của họa sĩ Thành Phong đem đến một bản sách Số đỏ độc đáo hơn nữa. Sách gồm 20 tranh minh họa vẽ tay toàn bộ, lấy tông màu hồng làm chủ đạo, gây ấn tượng về mặt thị giác, đồng thời phù hợp với phong cách châm biếm mỉa mai của Vũ Trọng Phụng.

Để dựng lại hình ảnh cách đây gần 100 năm, Thành Phong đã phải tìm hiểu rất kỹ về phục trang cũng như những thú vui giải trí, đám tang, báo chí… để tái hiện lại một cách chính xác nhất.

Cuốn sách Số đỏ do Đông A và NXB Văn học phát hành, ruột sách được in 4 màu trên chất giấy cao cấp. Ngoài bản bìa cứng phổ thông, Số đỏ còn có bản giới hạn S500 với bìa da làm thủ công phục vụ bạn đọc sưu tầm sách.

Dế Mèn phiêu lưu ký - Tác giả: Tô Hoài, Minh họa: Đậu Đũa

Ấn bản Dế Mèn phiêu lưu ký - Đậu Đũa minh họa kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Ấn bản Dế Mèn phiêu lưu ký do họa sĩ Đậu Đũa minh họa được ra mắt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn Tô Hoài (1920-2020). Sách lấy tông màu chủ đạo là màu tím, với nét vẽ tươi vui, mang đến một sắc thái mới cho tác phẩm thiếu nhi kinh điển từ lâu đã ghi dấu trong lòng bạn đọc Việt.

Cuốn sách gồm hơn 100 tranh minh họa màu nước được vẽ tay của họa sĩ Đậu Đũa sau hơn 7 năm theo đuổi và phát triển ý tưởng. Những nhân vật quen thuộc như Dế Mèn, Dế Trũi, Dế Choắt, chị Nhà Trò… đều xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới.

Đặc biệt, cuốn sách có nhiều trang sách tràn hình, vẽ tỉ mỉ và chi tiết khung cảnh thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, mang đến hiệu ứng thị giác hấp dẫn với người đọc.

Bản sách Dế Mèn phiêu lưu ký - Đậu Đũa minh họa được phát hành bìa cứng, in trên chất liệu giấy bóng, màu sách in rõ nét, tươi sáng và đẹp mắt. Sách do NXB Kim Đồng phát hành, và là một trong những tựa sách được tìm mua nhiều trong năm 2020.

Aftermath: Ác quỷ rừng phế tích - Tác giả: Nam Thanh, Minh họa: Thành Phong

Cuốn tiểu thuyết giả tưởng Aftermath - Ác quỷ rừng phế tích. Ảnh: Aftermath Saga.

Ác quỷ rừng phế tích là tác phẩm mở màn cho chuỗi tiểu thuyết giả tưởng Aftermath Saga dự kiến kéo dài 7 cuốn của tác giả trẻ Nam Thanh.

Cuốn sách lấy bối cảnh là một thế giới giả tưởng rộng lớn ở thế kỷ 22, nơi con người không phải là lực lượng duy nhất có trí thông minh trên Trái Đất. Cuộc đụng độ giao tranh giữa con người, chủng tộc gấu, chủng tộc sói, chủng tộc hươu, chủng tộc cú… để sinh tồn đem đến một cốt truyện hấp dẫn.

Tuy vậy, thành công của cuốn sách còn được góp phần bởi loạt tranh minh họa chi tiết và bắt mắt của họa sĩ Thành Phong. Ở mỗi chương sách đều có nhiều tranh vẽ sống động tràn trang được in bằng phương thức in doutone (sử dụng hai màu tương phản) tạo hiệu ứng thẩm mỹ cao, phù hợp không khí của truyện.

Nhiều chi tiết được vẽ tỉ mỉ như vũ khí, trang phục, cảnh chiến đấu trong rừng… góp phần giúp độc giả có thể dễ dàng tưởng tượng và đi theo mạch truyện của Nam Thanh.

Đặc biệt, ở cuối cuốn sách có thêm các bản vẽ giới thiệu kỹ hơn từng tuyến nhân vật, quá trình phát triển cũng như các phác thảo minh họa và bìa sách không được sử dụng trong tác phẩm. Ác quỷ rừng phế tích do Comicola kết hợp với NXB Văn hóa - Văn nghệ phát hành, sách dày 300 trang được in trên giấy xốp siêu nhẹ và dày dặn.