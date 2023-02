Những cuốn sách có ích cho sức khỏe tâm thần

Bạn đang muốn tìm hiểu thêm về sức khỏe tâm thần, tìm kiếm lời khuyên hay chỉ đơn giản là muốn cảm thấy bớt cô đơn, những cuốn sách dưới đây có thể sẽ giúp ích.

Độc giả có thể tìm kiếm những lời khuyên, gợi ý và mẹo hay trong các cuốn sách về sức khỏe tâm thần. Ảnh minh họa: Vincenzo Malagoli/Pexels.

Không hề quá khi nói rằng các sự kiện lớn trong vài năm qua gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe tâm thần của chúng ta. Cho dù bạn lần đầu tiên giải quyết các vấn đề về sức khỏe tâm thần, gặp khó khăn trong việc tiếp cận sự hỗ trợ hay phải giúp đỡ bạn bè hoặc thành viên gia đình, quả là có rất nhiều việc phải giải quyết.

Những cuốn sách do trang Stylist gợi ý dưới đây chắc chắn không thể thay thế cho sự tư vấn chuyên nghiệp song chúng có thể sẽ cung cấp cho bạn những lời khuyên, bài học và hiểu biết dựa trên kinh nghiệm và nghiên cứu để tiếp cận sức khỏe tâm thần của bạn trong tương lai.

Why Has Nobody Told Me This Before? của Julie Smith

Khóa học cấp tốc về sức khỏe tâm thần này của nhà tâm lý học lâm sàng Julie Smith là nơi mọi người có thể học hỏi được điều gì đó.

Cuốn sách gợi ý cách đối phó với mọi thứ, từ sự lo lắng, chỉ trích đến tâm trạng tồi tệ và sự tự tin. Why Has Nobody Told Me This Before? giống như đưa ra một bàn tay giúp đỡ cho bất cứ ai đang vật lộn với những thăng trầm của cuộc sống hàng ngày.

How To Grow Through What You Go Through của Jodie Cariss và Chance Marshall

Cuốn sách này, do những người đồng sáng lập dịch vụ trị liệu hiện đại Self Space viết, khám phá khái niệm "duy trì tinh thần hàng ngày" và cách nắm bắt ý nghĩa thực sự của việc chăm sóc sức khỏe tâm thần một cách thường xuyên.

Nếu đang tìm kiếm lời khuyên cụ thể để áp dụng vào thói quen hàng ngày thì đây là cuốn sách dành cho bạn.

Nó không chỉ định nghĩa một số thuật ngữ chính mà còn cung cấp lời khuyên về cách giải quyết các vấn đề phổ biến về sức khỏe.

Reasons To Stay Alive của Matt Haig

Trong cuốn sách đầu tiên về sức khỏe tâm thần, Matt Haig phác thảo trải nghiệm của bản thân với chứng trầm cảm và ý nghĩ tự tử đồng thời mô tả hành trình anh vượt qua để tìm kiếm sự phục hồi.

Được trình bày với kích thước vừa phải, các chương đáng nhớ, Reasons To Stay Alive chứa đầy những suy ngẫm về cuộc sống, trầm cảm, lo lắng và mọi thứ liên quan, đồng thời sẽ giúp bạn nhìn nhận sức khỏe tâm thần thông qua một loạt lăng kính kích thích tư duy và mở mang tầm mắt. Mọi người sẽ học được điều gì đó từ cuốn sách này, bất kể có trạng thái sức khỏe tâm thần như thế nào.

How To Build A Healthy Brain là cuốn sách được viết bởi nhà tâm lý học Kimberley Wilson.

How To Build A Healthy Brain của Kimberley Wilson

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu thêm về cách chăm sóc sức khỏe tinh thần thì cuốn sách này là một xuất phát điểm khá tốt.

Được viết bởi nhà tâm lý học Kimberley Wilson, cuốn sách này là một hướng dẫn dựa trên cơ sở khoa học về sức khỏe tổng thể của não bộ.

Với rất nhiều lời khuyên thiết thực, toàn diện về cách chăm sóc sức khỏe tâm thần và thể chất, cuốn sách có các chương về các chủ đề như tầm quan trọng của giấc ngủ, hiểu cảm xúc và vai trò của hơi thở đối với căng thẳng và lo lắng.

Mad Girl của Bryony Gordon

Cuốn sách thứ hai của tác giả, nhà báo và người ủng hộ sức khỏe tâm thần Bryony Gordon là một bản tường thuật mạnh mẽ, đau lòng, hài hước và chân thực về cuộc đời, mối quan hệ của Gordon với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và chứng trầm cảm, cũng như ý nghĩa của việc sống chung với bệnh tâm thần trong thế kỷ 21.

Mad Girl không phải là một cuốn sách self-help (Gordon nói rõ điều này trong phần giới thiệu của cuốn sách) mà nó là một cái nhìn trung thực về thực tế của bệnh tâm thần.

How To Calm It của Grace Victory

Cuốn sách này chứa đầy các công cụ, bài tập và mẹo giúp bạn hiểu những gì đang diễn ra trong đầu mình.

Được viết bởi YouTuber, người có ảnh hưởng và người ủng hộ sức khỏe tâm thần Grace Victory, với lời tựa của Black Minds Matter UK, How To Calm It là cuốn sách phải đọc nếu bạn đang tìm kiếm lời khuyên thiết thực, ý nghĩa để làm dịu tâm trí và cảm thấy được trao quyền để chăm sóc sức khỏe tinh thần của bản thân.