Những cuốn hồi ký được đánh giá hấp dẫn hơn sách của Hoàng tử Harry

"Open Book", "The Meaning of Mariah Carey", "Taste", "Inside Out"... đều là những cuốn tự truyện xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Chân dung Demi Moore hồi trẻ. Ảnh: Instagram. Khi cuốn hồi ký Spare của Hoàng tử Harry và J. R. Moehringer trong vai trò người viết ra mắt, báo chí quốc tế lao vào một cuộc chạy đua để có được những bài viết về bí mật "cung điện Buckingham" được tiết lộ trong cuốn sách. Trong tuần đầu tiên, cuốn sách đã bán được 3,2 triệu bản và phủ sóng mọi bảng xếp hạng sách. Dù vậy, theo Allie Jones, biên tập viên tại tờ The Atlantic, đây thậm chí không phải cuốn sách hay nhất mà người đồng tác giả, J. R. Moehringer viết. Cuốn hay nhất của cây bút Pulitzer đến từ Anh này phải là Open, câu chuyện về tay vợt vĩ đại Andre Agassi. Allie Jones cho rằng một cuốn tự truyện đặc sắc cần phải đem lại sự trải lòng về những khó khăn của bản thân nhưng không được hoàn toàn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Câu chuyện cần phải có những phút nhìn lại mình, trung thực với bản thân. Còn với Spare, cuốn sách có những chi tiết hấp dẫn, bí mật lớn nhưng chúng không đem lại cảm giác chân thực và cá tính riêng của hoàng tử Harry trong tư cách người viết truyện. Sau đây là một số cuốn được đánh giá có sức hấp dẫn hơn hồi ký Spare. Open Book (Jessica Simpson) Cuốn hồi ký của Simpson đã nhanh chóng lọt vào danh sách bán chạy nhất của The New York Times khi được xuất bản vào năm 2020. Hai lý do chính khiến cuốn sách được đánh giá cao như vậy là sự hài hước và trung thực của người viết khi nhìn nhận các vấn đề xung quanh. Mặc dù đây thực chất là cuốn hồi ký được tác giả Kevin Carr O'Leary chấp bút, giọng văn và cách dùng từ vẫn mang đậm cá tính của Simpson. Trang bìa cuốn hồi ký Open Book. Ảnh: Target. Trong cuốn sách, nữ ca sĩ kể về mối quan hệ tình cảm với giọng ca nhạc pop John Mayer. Điều không ngờ với Simpson là mối quan hệ ấy ngày càng trở nên độc hại. Sau khi chia tay, Mayer nói nhiều điều kinh khủng về Simpson. Cảm giác tổn thương sâu sắc lớn dần lên trong Simpson, cuối cùng, cô tìm cách vượt qua và trở lại với đường đua ngành công nghiệp giải trí, thời trang. Jessica Simpson còn chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Các sự kiện thảm đỏ, buổi biểu diễn cùng hàng nghìn bộ cánh lộng lẫy, tất cả đã trở thành bầu trời ký ức đáng nhớ với Simpson. Nhưng sau tất cả, vấn đề cốt lõi mà nữ ca sĩ muốn phản ánh là cách công chúng bấy giờ đối xử với một tài năng trẻ. Thị phi, điều tiếng có thể ập đến. Quan trọng hơn cả là cách bản thân đối diện và học được từ thất bại. Find Me (Rosie O’Donnell) Điều đặc biệt trong cuốn hồi ký của nữ diễn viên O’Donnell là việc cô không đi sâu vào những thăng trầm trong sự nghiệp của mình. Tính chân thực của tác phẩm được xây dựng nên nhờ những mẩu chuyện mắt thấy tai nghe của O’Donnell về mọi người xung quanh. Đặc biệt là những mảnh đời phi thường. Rosie O’Donnell trong một series TV truyền hình những năm 90. Ảnh: USA Today. O'Donnell kể cho độc giả nghe về Stacie, một bé gái 14 tuổi đang mang thai, đã gọi đến đường dây nóng của tổ chức phi lợi nhuận nhận con nuôi mà O'Donnell làm việc. Câu chuyện của cô bé khiến O'Donnell nhớ lại tuổi thơ đầy khó khăn của mình. "Tôi gặp Stacie lần đầu tiên vào tháng 5. Giọng cô ấy dịu dàng và đều đều trên điện thoại. Cô ấy không khóc, nhưng tôi nghe thấy âm thanh tuyệt vọng không lẫn vào đâu được. Đó là cuộc gọi đầu tiên, cuộc gọi duy nhất sẽ thay đổi cuộc đời tôi, và của cô ấy nữa, có lẽ là mãi mãi", Rosie O’Donnell viết trong cuốn sách. Bên cạnh sự độc đáo trong cách dẫn dắt nhịp truyện, sắp xếp tình tiết, Find Me còn cho độc giả thấy sự thú nhận của O'Donnell về những chuyện đáng hổ thẹn bản thân từng làm. The Meaning of Mariah Carey (Mariah Carey) Một sự đáng yêu trong cuốn sách của Mimi khiến độc giả cảm phục là các chi tiết nhỏ như kiểu tóc, bộ quần áo... đều được ghi lại rất chân thực. Giọng ca vàng nước Mỹ cũng dành một phần trong cuốn sách của mình để nói về đối thủ của mình, Jennifer Lopez, dưới cái tên "một nữ nghệ sĩ khác". Dù cuốn sách được viết bởi đồng tác giả Michaela Angela Davis, bạn đọc vẫn thấy các chia sẻ đậm chất đời thường của Mariah Carey trong những đoạn viết về tổn thương của bản thân. The Meaning of Mariah Carey được ra mắt vào tháng 9/2020. Ảnh: Recruit. Bước qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, Carey đã cảm thấy ổn hơn. Cô có thời gian chăm lo cho con cái, bản thân. Mariah Carey giải thích rất nhiều về những bước ngoặt trong cuộc đời mình. Sau cùng cô muốn nói lên tình yêu là thứ cứu rỗi tất cả, đặc biệt là tình yêu đối với người thân xung quanh và chính mình. Taste: My Life Through Food (Stanley Tucci) Không như một số sao hạng A khác, Stanley Tucci lựa chọn cách tổ chức các câu chuyện về một chủ đề duy nhất. Đó là sự ám ảnh kéo dài cả chục năm trời của ông với việc nấu nướng và ăn uống. Hành trình của ông bắt đầu từ tuổi thơ trưởng thành trong một gia đình Mỹ gốc Italy. Ông được nuôi dưỡng dưới mái nhà giàu truyền thống ẩm thực ở Westchester, New York. Sau đó, khao khát khám phá thế giới giúp cho Stanley Tucci làm giàu thêm vốn hiểu biết của mình về nấu nướng. Stanley Tucci (bên phải) và nữ diễn viên Anne Hathaway trong bộ phim Yêu nữ mặc hàng hiệu. Ảnh: Cinema Cuốn sách được Tucci viết với tư cách một "hướng dẫn viên" đến các vùng đất và trải nghiệm từng hương vị độc đáo. Ngôi sao trong Yêu nữ mặc hàng hiệu cũng không ngần ngại bày tỏ ý kiến của mình về những món ăn ông thử. "Tôi nhớ mãi về món xúc xích kinh khủng tôi từng ăn với Meryl Streep và trong chuyến đi với vợ đến Pháp", Tucci viết. Đối với nhiều người, Taste như một cuốn ghi chú của một người bạn mê ẩm thực. Nó tạo cảm giác gần gũi và chân thành với độc giả. Inside Out (Demi Moore) Cuốn hồi ký gây ấn tượng với độc giả về quá trình cai rượu của Demi Moore sau khi cuộc hôn nhân với Ashton Kutcher đi đến một kết cục không vui vẻ. Cô đã chiến đấu chống lại những ham muốn xấu xa trong bản thân. Moore ngăn cản chính mình tìm đến các chất kích thích như một liều thuốc giảm đau cho vô số tổn thương tinh thần mà cô phải chịu đựng. Khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, Moore đặt câu hỏi rằng: "Liệu Hollywood có phải nơi mình thuộc về". Demi Moore và Ashton Kutcher trong lễ ra mắt bộ phim No Strings Attached. Ảnh: USA Today. Câu chuyện của Demi Moore không chỉ nói về nghịch cảnh mà còn nói về khả năng phục hồi mạnh mẽ. Inside Out đề cập đến hình ảnh người phụ nữ trong hôn nhân, ngành giải trí và trên hành trình điều trị thương tổn thời thơ ấu. Cuốn sách được đánh giá cao nhờ việc xây dựng một hình tượng người nữ hiện đại chân thực đến mức trần trụi. Greenlights (Matthew McConaughey) Cuốn sách được tài tử Matthew McConaughey viết trong vòng 52 ngày khi anh đã ở trong một căn nhà gỗ không có điện trên sa mạc. Câu chuyện trong Greenlights kéo dài 35 năm nhưng trọng tâm của nó nằm ở khoảng mười năm đầu đời và mối quan hệ với người vợ Camila Alves McConaughey bắt đầu. Các trang viết trong Greenlights được McConaughey ví như "ghi chú về thành công và thất bại, niềm vui và nỗi buồn, những điều khiến tôi kinh ngạc và những thứ khiến tôi bật cười thành tiếng". Matthew McConaughey giới thiệu cuốn sách của mình trong buổi phỏng vấn với Good Morning America. Ảnh: GMA. Matthew McConaughey là một người tin tưởng mạnh mẽ vào cái mà anh gọi là "đèn xanh". Trong ngành công nghiệp điện ảnh, đèn xanh là khi hãng phim cho phép anh tiếp tục với dự án đang dang dở. Đó là một dấu hiệu cho thấy anh có thể tiến về phía trước. Trong Greenlights, người đọc sẽ thấy một điểm nhìn hướng vào thế giới tâm trí của nam diễn viên từng đoạt giải Oscar. Matthew McConaughey mang đến những lời khuyên độc đáo về cách vượt qua sự cô đơn.