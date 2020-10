Những cuộc giải cứu đầy cảm xúc trên màn ảnh

Các tác phẩm điện ảnh về những người làm công tác cứu hộ luôn lấy đi nước mắt của khán giả vì tính hiện thực khốc liệt khi ở giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Trong những thước phim điện ảnh, hình tượng người lính cứu hộ thường mang đậm màu sắc hiện thực bi tráng. Nhiều bộ phim dựa trên sự kiện có thật đã phác họa thành công sự quả cảm và gian truân của những người hùng thầm lặng. The 33 (2015), The Finest Hours (2016) và Only the Brave (2017) là các tựa phim điển hình.

The 33

Năm 2010, cả thế giới hướng về Chile trước sự kiện 33 thợ mỏ mắc kẹt dưới độ sâu gần 700 m, cách lối vào hầm khoảng 5 km. Đội cứu hộ đã phải khoan và chuyển thiết bị thăm dò xuống phía dưới hầm nhưng các nỗ lực đều thất bại. Tuy nhiên, chính phủ Chile cùng thân nhân người gặp nạn kiên quyết không bỏ cuộc.

17 ngày sau tai nạn, với mũi khoan xuống độ sau 688 m, các nhân viên cứu hộ đã nhận một tin nhắn với nội dung: “Ở trong hầm này, chúng tôi vẫn ổn”. Tin nhắn từ nhóm thợ mỏ bị mắc kẹt gửi lên bằng cách gắn vào que thăm dò. Ngày 12/10/2010, 33 thợ mỏ được giải cứu thành công sau 69 ngày sinh tồn dưới lòng đất.

Hành trình 69 ngày mắc kẹt dưới lòng đất của nhóm thợ mỏ Chile được tái hiện trên màn ảnh năm 2015. Ảnh: Detroit News.

Sự kiện trên đã trở thành nguồn cảm hứng để các nhà làm phim sản xuất bộ phim điện ảnh mang tên The 33 (2015). Tác phẩm do Patricia Riggen đạo diễn, dựa trên kịch bản của Craig Borten, quy tụ dàn diễn viên như Antonio Banderas, Juliette Binoche, Cote de Pablo, Rodrigo Santoro và Martin Sheen.

Trước khi khởi quay, đạo diễn Riggen đã phỏng vấn từng thợ mỏ và gia đình của họ để thu thập những tư liệu chính xác nhất. Tuy nhiên, phim nhận phản ứng trái chiều khi ra mắt công chúng. Giới phê bình đánh giá The 33 chỉ thuật lại sự kiện một cách máy móc, bỏ quên việc tập trung khai thác nội tâm, diễn biến cảm xúc của những người thợ mỏ.

The Finest Hours

Năm 2016, Disney phát hành The Finest Hours, bộ phim tái hiện sự kiện có thật năm 1952 khi cơn bão phía Đông nước Mỹ nhấn chìm nhiều tàu, thuyền. Trong phim, một chiếc tàu chở dầu hạng nặng bị bão đánh nứt đôi, đe dọa đến tính mạng của các thủy thủ. Sau khi biết tin, Bernie Webber (Chris Pine thủ vai) cùng ba người khác trên chiếc tàu nhỏ hơn, quyết định tham gia giải cứu 32 người còn sống trên tàu chở dầu.

Tác phẩm của đạo diễn Craig Gillespie lựa chọn kể chuyện theo cách miêu tả song song diễn biến trên hai con tàu. Sự đối lập về kích cỡ giữa hai phương tiện khiến người xem thêm phần hoài nghi, lo lắng về khả năng thành công của nhiệm vụ giải cứu.

The Finest Hours tái hiện sự kiện có thật năm 1952 . Ảnh: Movie Nation.

Tuy nhiên, tình thế "nghìn cân treo sợi tóc" là cơ hội để sự quả cảm và tài trí con người tỏa sáng. Trong phim, kỳ tích đã xảy ra, cuộc giải cứu kịch tính nhưng đầy cảm xúc, lấy đi nước mắt của người xem.

Tương tự những tác phẩm cùng nội dung, The Finest Hours cũng dành "đất" để khai thác các tuyến nội dung phụ. Điển hình là chuyện tình cảm giữa Bernard Webber và Miriam (Holliday Grainger thủ vai). Trong khi Webber đang đối mặt thần chết ngoài khơi xa, Miriam bất chấp nguy hiểm, cố thủ tại bến cảng chờ người yêu trở về.

Với kỹ xảo hoành tráng, sự khốc liệt của thảm họa thiên nhiên được khắc họa chân thật trên màn ảnh. Hành trình giải cứu 32 người trên chiếc tàu gặp nạn được đánh giá nghẹt thở và đầy cảm xúc.

Only the Brave

Tiêu đề Only the Brave vốn được trích dẫn từ câu nói của nhà sử học Dionysius: “Only the brave enjoy noble and glorious deaths” (tạm dịch: Chỉ người dũng cảm mới được hưởng cái chết cao quý và vinh quang). Tác phẩm do Joseph Kosinski đạo diễn, xây dựng dựa trên sự kiện cháy rừng thảm khốc xảy ra ở bang Arizona hồi năm 2013.

Bảy năm trước, từ một tia sét đánh xuống đồng cỏ khô ở ngọn đồi Yarnell, đám cháy lan nhanh và bùng phát thành vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Theo đó, đội cứu hỏa mang tên Hotshot gồm 20 người sống ở Prescott, bang Arizona, cách thị trấn Yarnell khoảng 30km, được huy động đến xử lý.

Only the Brave (trái) tái hiện những hình ảnh kỷ niệm của đội Granite Moutain Hotshots (phải). Ảnh: Chụp màn hình.

Tuy nhiên, quy mô vụ hỏa hoạn lớn ngoài tầm kiểm soát của đội cứu hỏa khiến19 thành viên của đội thiệt mạng. Thảm họa Arizona là mất mát lớn của nước Mỹ kể từ sau vụ khủng bố 11/9.

Bằng ngôn ngữ điện ảnh, câu chuyện về 19 mảnh đời hy sinh trong thảm họa thiên nhiên được lưu giữ đầy bi tráng trong Only the Brave (2017). Bộ phim đạt điểm 87% dựa trên 160 bài phê bình trên Rotten Tomatoes và điểm A trên CinemaScores.

Only the Brave xoay quanh đội đặc nhiệm cứu hỏa Granite Moutain Hotshots. Nhân vật trung tâm là đội trưởng Eric Marsh (Josh Brolin thủ vai) - một lính cứu hỏa "tham công, tiếc việc" và giàu kinh nghiệm.

Josh Brolin thủ vai chính trong Only the Brave. Ảnh: Looper.

Để bảo vệ cuộc sống của người dân Arizona, Marsh đã chiêu mộ thêm thành viên vào đội cứu hỏa. Từ những người xa lạ, họ trở thành đồng chí, cùng nhau "vào sinh ra tử". Tuy nhiên, vì đam mê công việc, Marsh không có nhiều thời gian dành cho vợ. Đây trở thành tiếc nuối lớn nhất của anh trước khi hy sinh.

Cây viết Bilge Ebiri của Village Voice đánh giá: "Only the Brave là bộ phim 'lộng lẫy' về mặt hình ảnh nhưng đem đến cảm giác đau đớn tột cùng về mặt cảm xúc cho mọi lứa tuổi". Đồng quan điểm, nhà báo Todd McCarthy của The Hollywood Reporter gọi bộ phim là "lời kể hấp dẫn về một câu chuyện đời thực bi thảm".