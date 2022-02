Những cú trượt đề cử Oscar gây bất ngờ

Don't Look Up là bộ phim gây nhiều tranh luận trong mùa phim cuối năm 2021. Tác phẩm về thảm họa thiên thạch bị nhiều nhà phê bình đánh giá thấp nhưng cuối cùng lại có mặt trong danh sách đề cử của nhiều giải thưởng. Riêng Leonardo DiCaprio, anh được đề cử giải Nam chính xuất sắc tại Quả cầu Vàng, BAFTA và SAG. Song, điều đó không mang về cho tài tử Titanic đề cử Oscar thứ bảy trong sự nghiệp. Tại giải thưởng của Viện Hàn lâm, Don't Look Up có bốn đề cử, trong đó có Kịch bản gốc xuất sắc và Phim truyện xuất sắc. Ảnh: Netflix.