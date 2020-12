Những cú bẻ lái khó lường ở ‘Penthouse’

“Penthouse: War in Life” (Cuộc chiến thượng lưu) dẫn dắt người xem đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác bằng những cú bẻ lái vượt ngoài sức tưởng tượng.

Chỉ còn 2 tập nữa, bộ phim ăn khách Cuộc chiến thượng lưu sẽ khép lại phần 1. Nội dung tác phẩm xoay quanh hành trình đổi đời của nhân vật Oh Yoon Hee, cùng âm mưu đấu đá tranh giành địa vị, trả thù và tội ác trong tòa Hera Palace 100 tầng - biểu tượng cho giới siêu giàu Hàn Quốc.

Trong 19 tập phim đã qua, biên kịch Kim Soon Ok đánh đố khán giả bằng vô vàn ẩn số, đẩy diễn biến của tác phẩm lên cao trào thông qua loạt tình huống khó lường.

Thân phận thật của thầy giáo Gu Ho Dong

Gu Ho Dong (Park Eun Seok) là ẩn số xuất hiện ở chặng giữa của Cuộc chiến thượng lưu. Anh là thầy giáo dạy thể dục tại ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng Cheong A. Nhân vật này gây ấn tượng bằng mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt kém sắc và lối ăn mặc xuề xòa, có phần hài hước.

Tuy nhiên, đằng sau ngoại hình tầm thường đó là một thân phận không hề đơn giản. Gu Ho Dong thực tế là tỷ phú Hàn kiều Logan Lee, anh trai nuôi của Min Seol Ah - cô gái xấu số bỏ mạng tại Hera Palace. Từ Mỹ, Logan đặt chân đến Hàn để điều tra về cái chết của người em gái mà anh yêu thương. Anh hóa trang bản thân trở nên xấu xí để dễ bề hành động.

Thầy giáo dạy thể dục Gu Ho Dong thực tế là tỷ phú Logan Lee, anh trai nuôi của Min Seol Ah.

Cho tới hiện tại, khán giả đã rõ thân phận thực sự của Gu Ho Dong. Song, trong phim, chỉ có duy nhất một nhân vật biết được điều này, đó là Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah) - mẹ ruột của Min Seol Ah. Họ trở thành đồng minh trên hành trình trả thù cho cô gái họ Min và vạch trần bộ mặt vô nhân tính của những thành viên có “máu mặt” ở tòa Hera Palace.

Trong 2 tập phim cuối cùng của phần 1 Cuộc chiến thượng lưu, rất có thể, Gu Ho Dong/Logan Lee sẽ công khai thân phận thật sự để trực tiếp đối đầu với các nhân vật còn lại.

Cheon Seo Jin ngộ sát cha ruột

Chết chóc là thứ không thể thiếu đối với một bộ phim ngập tràn tình tiết bạo lực như Cuộc chiến thượng lưu. Thế nhưng, biên kịch đã xây dựng một tình huống éo le và ám ảnh vượt ngoài phán đoán của người xem, đó là để Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) ngộ sát cha ruột vì mục đích bảo vệ quyền thừa kế chức chủ tịch tập đoàn Cheong A.

Chi tiết này dấy lên luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng Cheon Seo Jin vừa đáng thương, vừa đáng trách. Nhân vật này lớn lên với lối giáo dục sai trái, hà khắc và tàn nhẫn của cha ruột. Ông không coi trọng tâm lý và mong muốn của con cái mà chỉ đề cao danh dự, sĩ diện của bản thân. Chính cách dạy dỗ và cư xử bạc bẽo của người cha đã đẩy Cheon Seo Jin đến bờ vực sụp đổ.

Cheon Seo Jin ngộ sát và bỏ mặc cha ruột đến chết là tình huống gây ám ảnh trong Cuộc chiến thượng lưu.

Trong khi đó, một bộ phận khán giả khác lên án hành vi đi ngược lại giá trị đạo đức căn bản của một con người. Cheon Seo Jin hoàn toàn có cơ hội đưa cha mình tới bệnh viện sau khi ngộ sát, nhưng cô quyết định bỏ mặc chuyện sống chết của đấng sinh thành để bảo toàn chiếc ghế chủ tịch tập đoàn. Hành động này khiến khán giả không khỏi bàng hoàng và ghê rợn trước sự máu lạnh của ác nữ họ Cheon.

Oh Yoon Hee là hung thủ giết chết Min Seol Ah

Từ đầu phim cho tới tập 15, biên kịch Kim Soon Ok liên tục tung ra manh mối mơ hồ để người hâm mộ không ngừng suy đoán hung thủ thực sự giết chết Min Seol Ah.

Nghi vấn xoay quanh các nhân vật gồm Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon), Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon), Oh Yoon Hee (Eugene), Bae Ro Na (Kim Hyun Soo), Ha Eun Byeol (Choi Ye Bin), Ju Seok Kyeong (Han Ji Hyun)… Trong đó, Ju Dan Tae và Cheon Seo Jin - 2 phản diện lớn nhất phim - được cho là có động cơ giết người rõ ràng.

Oh Yoon Hee - người ít bị nghi ngờ nhất cuối cùng lại là hung thủ giết người.

Đến tập 16, chân tướng được tiết lộ. Hung thủ sát hại Min Seol Ah chính là Oh Yoon Hee. Tội ác diễn ra trong lúc cô say xỉn. Nhân vật này đã quên đi khoảnh khắc ám ảnh ngày ấy và chỉ nhớ lại toàn bộ vụ việc khi bước chân lên tầng 47, cũng chính là nơi Min Seol Ah bị đẩy ngã và tử vong.

Cú bẻ lái này của biên kịch đã làm dậy sóng cộng đồng người hâm mộ Cuộc chiến thượng lưu. Hung thủ rốt cuộc lại là người ít bị nghi ngờ nhất, gần như không có động cơ nhất và được kỳ vọng là người lương thiện. Đáng nói hơn, sau khi phát hiện sai lầm của mình, Oh Yoon Hee không những không tự thú mà còn nuôi ý định lấp liếm và tiêu hủy chứng cứ cuối cùng (chiếc vòng cổ của Min Seol Ah).

Oh Yoon Hee hóa ác, bắt tay với Ju Dan Tae

Kể từ tập 17, Oh Yoon Hee đã biến thành con người hoàn toàn khác trước đây. Để che giấu tội ác, cô quyết định phản bội người chị thân thiết, ân nhân, cũng là mẹ ruột của nạn nhân là Shim Su Ryeon. “Mình phải tàn nhẫn hơn nữa, vì mình là mẹ mà” - Oh Yoon Hee biến con cái trở thành lý do biện minh cho hành động sai trái.

Từ mối quan hệ thù địch, Oh Yoon Hee bắt tay với gã ác nhân Ju Dan Tae nhằm đối đầu Shim Su Ryeon. Từ một kẻ coi thường chuyện ngoại tình, Oh Yoon Hee một bước trở thành tình nhân của trùm phản diện họ Ju. Cú bẻ lái này vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều khán giả. Trên các diễn đàn, người hâm mộ bày tỏ họ không thể chấp nhận việc Oh Yoon Hee hóa ác.

Oh Yoon Hee "hắc hóa", trở thành tình nhân của trùm phản diện Ju Dan Tae.

Bất ngờ hơn cả sự tha hóa của Oh Yoon Hee là hành động của Ju Dan Tae. Gã từng căm ghét, khinh bỉ những kẻ xuất thân nghèo hèn như Oh Yoon Hee. Ấy vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, Ju Dan Tae bước vào mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau với Oh Yoon Hee, thậm chí không ngại ngần thân mật với người phụ nữ tầm thường như vậy.

Việc Oh Yoon Hee hắc hóa và bắt tay với Ju Dan Tae đã thay đổi cục diện trận chiến, mối quan hệ giữa các nhân vật, khơi mào sóng gió mới cho diễn biến tiếp theo của Cuộc chiến thượng lưu.

Shim Su Ryeon lường trước kết quả tệ nhất

Ở tập 19 phát sóng vào ngày 29/12, biên kịch Kim Soon Ok tiếp tục có một cú bẻ lái ngoạn mục.

Shim Su Ryeon thực tế không hoàn toàn tin tưởng Oh Yoon Hee, hay nói cách khác, cô đã ngầm điều tra và chứng minh việc Oh Yoon Hee sát hại Min Seol Ah. Vậy nên, sang tập 19, nếu như Oh Yoon Hee đã hắc hóa thì Shim Su Ryeon cũng chính thức lật bài ngửa, rũ bỏ mối quan hệ chị em, đồng minh.

Chân tướng và biến cố dường như đều nằm trong tính toán của Shim Su Ryeon.

Bằng lập luận sắc bén và chứng cứ khó lòng chối cãi, Shim Su Ryeon vạch trần tội ác của Oh Yoon Hee. Kế hoạch trả thù của phu nhân họ Shim đang đi đúng hướng. Mọi biến cố đều nằm trong tính toán của cô lẫn Logan Lee. Vì vậy, họ dễ dàng hóa giải nguy nan do phe phản diện gây ra.

Cú bẻ lái nói trên khiến người hâm mộ Shim Su Ryeon thỏa mãn. Song, điều này dường như cho thấy biên kịch khá ưu ái nhân vật họ Shim, bởi cô liệu sự như thần, đánh đâu thắng đó. Những tình huống như Shim Su Ryeon nghi ngờ rồi theo dõi, thử lòng Oh Yoon Hee diễn ra tương đối khiên cưỡng, nặng tính sắp đặt.