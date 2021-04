Những công việc không bao giờ biến mất

1. Chăm sóc sức khỏe: Hiện nay, máy móc được áp dụng nhiều trong các hoạt động y tế, nhưng chúng không thể thay thế hoàn toàn công việc của con người. Chăm sóc sức khỏe là công việc đòi hỏi trình độ nhất định về kiến thức, kỹ năng y học và kỹ năng giao tiếp. Theo dự đoán của U.S. Bureau of Labor Statistics, nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ tăng ổn định trong nhiều năm tới, cụ thể: Y tá hành nghề (tăng 45%), bác sĩ phẫu thuật (tăng 4%), chuyên gia vật lý trị liệu (tăng 18%), chuyên gia dinh dưỡng (tăng 8%)... Ảnh: The Journey Marketing.