Những công việc bạn có thể tự làm chủ

Nhà văn tự do: EL James, tác giả của bộ sách và bộ phim nổi tiếng "Fifty Shades of Grey", từng là giám đốc điều hành kênh truyền hình trước khi trở thành nhà văn nổi tiếng. Kỹ năng và đam mê viết lách là những gì bạn cần có để bắt đầu công việc riêng với tư cách là một nhà văn, cho dù đó là viết tự do, quảng cáo, kịch bản hay tiểu thuyết. Ảnh: Thebalancesmb.