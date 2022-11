Những công ty tỷ USD của Elon Musk

Không chỉ dừng lại ở đó, Elon Musk còn là nhà sáng lập The Boring Company, công ty khởi nghiệp về giao thông ngầm sử dụng xe Tesla từ năm 2016. Công ty này mong muốn thực hiện các dự án xây dựng đường hầm nhằm giải quyết vấn đề tắc đường ở Mỹ. Trong chương trình Joe Rogan Experience, vị tỷ phú nói rằng thật ra công ty này được thành lập theo ý thích của ông. “Được gọi là Công ty Siêu nhàm chán (The Boring Company) vì tôi thành lập nó như một trò đùa. Nhưng sau đó, chúng tôi quyết định biến đùa thành thật và bắt đầu làm đường hầm bên dưới Los Angeles vì có nhiều người yêu cầu”, ông chia sẻ. Ảnh: The Independent.