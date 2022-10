Những công trình trăm năm ở Singapore hút du khách khi ‘thay áo mới’

Vào năm 2005, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Singapore đã quyết định khôi phục lại địa điểm lịch sử này. Ngày 15/2/2006, nhà máy được công nhận là Di tích Quốc gia. Ngay hôm sau, nhà máy cũ này đã mở cửa đón khách với tên gọi “Memories at Old Factory” (tạm dịch: Những ký ức nơi nhà máy cũ). “Memories at Old Factory” mang đến cho du khách những góc nhìn mới mẻ về cuộc chiến, thông qua các câu chuyện truyền miệng. Có 3 sự kiện chính được tái hiện trong không gian triển lãm là cuộc xâm chiếm của quân Nhật, sự kháng cự của quân Anh và tình cảnh đáng thương của người dân Singapore khi bị cuốn vào cuộc giằng co giữa những đế quốc. Ảnh: Inspirock.