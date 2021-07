Những con sông đẹp tại các di sản thế giới ở Việt Nam

6. Một nhánh nhỏ của đoạn sông Thu Bồn chảy qua Hội An (Quảng Nam), lượn sát phố cổ thường được gọi thế nào? Sông Tương

Sông Hoài

Sông Lam Đô thị cổ Hội An nằm ở tả ngạn, hạ lưu sông Thu Bồn, một dòng sông quan trọng cả trong đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân xứ Quảng. Một nhánh nhỏ của đoạn sông Thu Bồn chảy qua Hội An, lượn sát phố cổ thường được gọi là sông Hoài. Có ý kiến cho rằng có lẽ vì thế, nên nơi đây còn được nhắc đến với danh xưng Hoài Phố. Năm 1999, Đô thị cổ Hội An được UNESCO vinh danh Di sản Văn hóa Thế giới. Ảnh: Nguyễn Sanh Quốc Huy.