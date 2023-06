Những con số chứng minh De Gea không xứng với Găng tay vàng

Giành Găng tay vàng Premier League sớm 3 vòng, nhưng David De Gea lại không nằm trong top 10 ở cả hai chỉ số quan trọng nhất của thủ môn theo thống kê nâng cao của The Athletic.

Premier League 2022/23 đã khép lại khi Manchester City là nhà vô địch mùa thứ 3 liên tiếp. Các danh hiệu cá nhân tiêu biểu cũng khó thoát khỏi Nửa xanh thành Manchester.

Dù vậy, đối thủ cùng thành phố của họ lại sở hữu giải Găng tay vàng của David De Gea. Thủ thành Tây Ban Nha giành danh hiệu sớm 3 vòng, tuy nhiên MU lại là đội có hiệu số bàn thắng - bại tệ nhất trong nhóm đội top 5 giải Ngoại hạng Anh (+10).

Bên cạnh các giải thưởng truyền thống, số liệu từ The Athletic cũng tôn vinh những màn trình diễn đáng khen ngợi của những cá nhân và tập thể khác tại Premier League. Đặc biệt, ở hai thống kê về cứu thua và băng ra vòng cấm cản phá của thủ môn, David de Gea lại chẳng thể chen chân vào top 10.

Thủ môn cứu thua xuất sắc

De Gea giành Găng tay vàng Premier League với 17 trận giữ sạch lưới, tuy nhiên thủ thành người Tây Ban Nha này thậm chí còn không có trong top 10 thủ môn cứu thua ấn tượng nhất.

The Athletic sử dụng số liệu "bàn thua bị cản phá", so sánh số bàn thua mà một thủ môn thực sự để thủng lưới so với số bàn thua mà họ dự kiến phải nhận ​​​​dựa trên chất lượng của cú sút.

Theo thống kê này, thủ môn Bernd Leno của Fulham mới thực sự là người gác đền có nhiều pha cứu thua ngoạn mục nhất, khi cản phá nhiều hơn gần 12 bàn thua so với dự kiến ​​​​từ những cú sút mà anh phải đối mặt.

Ảnh: The Athletic.

Cụ thể, chỉ số bàn thắng kỳ vọng khi đi vào gôn (xGOT), một phiên bản nâng cấp của xG mà Bernd Leno phải nhận là 60,46, tuy nhiên anh lại chỉ phải vào lưới nhặt bóng 49 lần.

Trong khi đó, De Gea đứng thứ 11 về số liệu này, để thủng lưới 42 bàn thua, trong khi chỉ số xGOT mà thủ thành này phải đối mặt chỉ là 41,53. Điều này cho thấy thực tế thủ thành người Tây Ban Nha có tỷ lệ cản phá những cú sút khó là khá thấp.

Thủ môn quét hay nhất

Xu thế sử dụng "thủ môn quét" - chơi như một trung vệ - hay phát triển bóng ngắn từ vị trí người gác đền phát triển mạnh mẽ hơn nửa thập niên qua. Các CLB sẵn sàng chi nhiều tiền để mang về những thủ môn chơi chân xuất sắc.

Với khả năng chơi chân ấn tượng, không khó hiểu khi thủ thành Alisson của Liverpool luôn được đánh giá là một trong những "thủ môn quét" hay nhất thế giới.

Ảnh: The Athletic.

Tại Premier League 2022/23, thủ môn người Brazil là người có "hành động quét" nhiều nhất, được định nghĩa là các hành động phòng thủ được thực hiện bên ngoài vòng cấm, với 2,4 lần mỗi 90 phút.

Cũng dễ hiểu vì sao De Gea thậm chí còn không nằm trong danh sách này, bởi người gác đền của MU thường có xu hướng thu hẹp phạm vi hoạt động trong vòng cấm.

Đội bóng hiệu quả nhất ở các tình huống cố định

Với việc các đội bóng ngày càng kiểm soát tốt hơn những khoảng trống có thể dẫn đến bàn thắng, các tình huống cố định giờ đây là vũ khí hữu hiệu mà các đội bóng đang nhắm đến để có thể chọc thủng lưới đối thủ.

Để đánh giá độ hiệu quả ở các tình huống cố định, thay vì nhìn vào số bàn thắng từ ​​các tình huống cố định, The Athletic cho rằng cần tính đến cơ hội ghi bàn và độ tập trung của mỗi đội từ các tình huống dàn xếp trước quả đá phạt.

Nhìn vào bàn thắng trên số tình huống cố định được thực hiện, Spurs là đội tận dụng tốt nhất những cơ hội từ chấm đá phạt khi chỉ mất 17 lần để ghi được một bàn thắng.

Ảnh: The Athletic.

Đây là điều dễ hiểu bởi đội bóng này đang sở hữu trong ban huấn luyện người sáng tạo các kiểu dàn xếp đá phạt được đánh là hay nhất thế giới: ông Gianni Vio.

Vio tốt nghiệp lớp HLV với đề tài “Tình huống cố định: tiền đạo ghi 15 bàn trong mùa bóng”. Một trong những điều Vio nhấn mạnh trong dàn xếp đá phạt là phải đánh lừa, làm xao nhãng các cầu thủ đối phương.

Trong khi đó, Brighton và MU là hai đội bóng đặc biệt lãng phí các cơ hội từ tình huống cố định trong mùa giải này, khi trung bình phải mất đến 42,3 lần trước khi ghi bàn.

Cầu thủ có khả năng chuyền bóng dưới áp lực vây bắt tốt nhất

Trong bóng đá hiện đại, khu vực giữa sân luôn được xem là nơi chật chội nhất, đồng thời cũng là nơi mà các cầu thủ phải chịu nhiều áp lực pressing nhất.

Việc sở hữu một cầu thủ có khả năng chuyền bóng và thoát pressing dưới áp lực cực lớn từ đối thủ ở giữa sân cũng vì thế mà trở thành một tiêu chí quan trọng của mỗi đội bóng.

Rodri của Man City chính là cầu thủ số một ở khoản này, vượt qua Bruno Guimaraes của Newcastle với tư cách là cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền nhất dưới áp lực, theo định nghĩa của Opta là số đường chuyền được thực hiện khi đối thủ cách cầu thủ này trong phạm vi 2 m mỗi 90 phút.

Ảnh: Sky Sports.

Không chỉ thực hiện những đường chuyền bị áp lực nhiều nhất mà tỷ lệ chuyền bóng thành công của Rodri còn lên đến 86%, cao thứ hai so với bất kỳ cầu thủ nào trong top 20 và chỉ xếp sau Riyad Mahrez.

Haaland có thể là cái tên nổi bật nhất mùa này, nhưng thống kê cho thấy Rodri mới là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của Man City.

Đội bóng ổn định nhất

Đội bóng của HLV Mikel Arteta đã trải qua 248 ngày dẫn đầu bảng xếp hạng, thời gian lâu nhất của một CLB không thể lên ngôi vào cuối mùa.

Mặc dù hụt hơi vào cuối mùa giải,không thể phủ nhận Arsenal đã có sự ổn định đáng khen ngợi trong phần lớn mùa giải.

Trong toàn bộ chiến dịch, HLV Mikel Arteta đã 13 lần không thay đổi đội hình xuất phát, con số nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở Premier League.

Ở chiều ngược lại, Brentford, Manchester City và Chelsea là 3 đội bóng luôn có sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở mỗi trận đấu.

Ảnh: The Athletic.

Trong số này, Brentford của HLV Thomas Frank có trung bình 1,9 lần thay đổi người mỗi trận, còn Man City là 2,8 lần. Trong khi đó, Chelsea lại thể hiện sự khủng hoảng khi tổng cộng thay đổi các vị trí trong đội hình xuất phát ở mỗi trận đấu đến 139 lần, con số cao nhất so với bất kỳ đội nào trong giải đấu.

Đáng chú ý, ở mùa giải trước, Chelsea cũng là đội duy nhất luôn có sự thay đổi đội hình xuất phát ở mỗi trận đấu.