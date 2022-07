Những con rồng khỏe mạnh nhất đều chết ở tiền truyện 'Game of Thrones'

Bộ phim tiền truyện "House of the Dragon" đặt bối cảnh 200 năm trước các sự kiện chính trong "Game of Thrones". Tác phẩm dự kiến ra mắt ngày 21/8.

Ngày 20/7, Variety đưa tin HBO phát hành trailer chính thức cho House of the Dragon, loạt phim tiền truyện của Game of Thrones. Tác phẩm dự kiến ra mắt vào ngày 21/8.

Bộ phim lấy bối cảnh 200 năm trước dòng sự kiện chính trong Game of Thrones.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết Fire of Blood của nhà văn George R. R. Martin, nội dung House of the Dragon khai thác cuộc nội chiến nhà Targaryen - còn được biết đến với tên gọi The Dance of the Dragon (Vũ điệu của Bầy rồng) - giữa hai chị em Rhaenyra và Aegon II. Cuộc chiến giành ngôi vương nổ ra sau khi vua Viserys I Targaryen qua đời.

Phong tục quy định rằng con cả - tức công chúa Rhaenyra Targaryen - sẽ là người lên ngôi. Tuy nhiên, một số người chỉ ra rằng chưa có nữ hoàng nào từng ngồi lên Ngai Sắt.

House of the Dragon kể về cuộc nội chiến tranh giành ngôi vương của dòng họ Targaryen. Ảnh: HBO.

Chiến tranh khiến các dòng họ lớn mạnh nhất Westeros - điển hình nhà Lannisters và nhà Starks - rơi vào cảnh đối đầu nhau. Kết quả, gia tộc Targaryen sụp đổ. Những con rồng hùng mạnh nhất đều chết. Phải mất hàng thế kỷ sau, Westeros mới lại nhìn thấy một con rồng khác nhờ có Daenerys Targaryen (Emilia Clarke thủ vai).

House of the Dragon có sự tham gia của Emma D’Arcy (vai công chúa Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (vai hoàng tử Daemon Targaryen), Rhys Ifans (vai Otto Hightower), Olivia Cooke (vai Alicent Hightower)...

Martin chịu trách nhiệm chỉ đạo sản xuất bộ phim cùng với Vince Gerardis, Miguel Sapochnik và Ryan Condal. Dù có nhiều dự án liên quan đến Westeros đang trong quá trình sản xuất, tính đến hiện tại, House of the Dragon là phần phim phụ duy nhất của Game of Thrones.