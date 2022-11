Những con chim chung tình ở Đại Tây Dương

Bên cạnh tính chung thủy, ó biển cũng nổi tiếng là loài thương con. Chim bố, mẹ thay nhau ra biển tìm cá cho con non. Chúng chăm con tới mức những con non nhiều khi còn to hơn bố mẹ. Tuy nhiên, cũng nhiều trường hợp bố mẹ không nhận ra con mình sau khi trở lại từ biển. Chúng có thể tấn công con mình đến chết.