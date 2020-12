Những con cánh cụt ở vùng đất khắc nghiệt nhất thế giới

Stefan đã dành hai mùa đông để hoàn thành bộ ảnh này. Trong thời gian ở đây, nhiếp ảnh gia người Đức chú ý đến hành vi kỳ lạ của loài này. Con non thường đứng phía dưới bụng cha/mẹ. Chúng bắt đầu tương tác với các con non khác. Khi ấy, cha/mẹ con non kia sẽ tới cùng để các con chơi với nhau. Đôi khi, những con trưởng thành đứng sát tới mức chạm ngực nhau.